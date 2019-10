Dans le cadre de son 30e anniversaire, la fondation Sclérodermie Québec, chef de file dans le financement de la recherche au Canada, a amassé un montant exceptionnel net de 415 000$ lors de sa 22e soirée-bénéfice, qui se tenait au Cabaret du Casino de Montréal le 22 octobre dernier.

La Presse

Les fonds recueillis serviront au soutien des personnes atteintes de sclérodermie, à financer la recherche de classe mondiale en sclérodermie afin de trouver un jour un traitement curatif pour tous les patients atteints de cette terrible maladie, ainsi qu’à informer et sensibiliser à cette maladie les personnes atteintes, le public et les professionnels de la santé.

Armand Des Rosiers, directeur général, RBC Marchés des Capitaux, était président du comité d’honneur de cet événement, qui a été supporté par plus de 450 personnes. Animé par Mélissa Lavergne de l’émission Belle et Bum à Télé-Québec, le souper-spectacle mettait en vedette Robert Charlebois, de retour une fois de plus cette année à la demande générale, accompagné de ses invités, Luce Dufault, Marjo, Geneviève Jodoin, gagnante de La Voix, et Jérôme Charlebois. Nous tenons à remercier le partenaire présentateur de la soirée, RBC Banque Royale, pour son appui très important, ainsi que tous les commanditaires de cette 22e soirée.

Était également présent Gaétan Baril, président de Sclérodermie Québec.

La sclérodermie est une maladie chronique qui touche environ 22 000 Canadiens, se caractérisant par une production excessive de collagène et une atteinte grave des petits vaisseaux sanguins, pouvant affecter tous les organes du corps humain. La maladie survient le plus souvent dans la quarantaine et atteint cinq fois plus fréquemment les femmes que les hommes. Toutefois, des personnes de tous âges peuvent être touchées par la sclérodermie, y compris les enfants. L’espérance de vie est grandement diminuée et la maladie peut parfois entraîner la mort dans les dix années suivant le diagnostic.

Des médecins s’affairent depuis plusieurs années à trouver des pistes de solutions afin de mieux comprendre les mécanismes pathologiques de cette maladie afin d’améliorer les traitements et surtout, de poser un diagnostic plus rapidement. Il n’existe encore aucun moyen de guérir la sclérodermie.

Fondée en 1989 par Gilles Houlé et son épouse Suzanne Houlé, Sclérodermie Québec s’est donné une mission à trois volets. Elle aide les personnes atteintes de sclérodermie en leur offrant du soutien moral ou médical. Présents à travers le Québec, des groupes d’entraide et de soutien contribuent à briser l’isolement des malades. L’organisme amasse des fonds pour la recherche de pointe en sclérodermie. Grâce à ses activités de financement, Sclérodermie Québec a permis la mise en place de la seule Chaire de recherche en sclérodermie au Canada et aura versé près de 3 millions de dollars à la recherche d’ici la fin de l’année 2019. Enfin, Sclérodermie Québec développe des outils d’information pour la population et les intervenants du milieu de la santé.