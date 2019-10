Le 19 octobre dernier, au Centre Sheraton Montréal Hôtel, Sollio Agriculture a récompensé les producteurs laitiers les plus performants du Québec et de l’Est ontarien dans le cadre de la soirée Synchro Supérieur, qui réunissait quelque 300 personnes.

La Presse

Parmi tous les producteurs laitiers membres de Sollio Agriculture, seulement 16 ont accédé au Club des 300 cette année.

« Les efforts, la rigueur et l’énergie que les producteurs consacrent chaque jour pour moderniser les installations, améliorer les pratiques d’élevage et augmenter la productivité des troupeaux contribuent à notre sécurité alimentaire et à la vitalité de nos régions », a déclaré Sébastien Léveillé, chef de la direction de Sollio Agriculture. « Nous sommes fiers d’appuyer une industrie laitière locale afin qu’elle performe et continue à produire du lait consommé ici. »

Sollio Agriculture se base sur la moyenne de la classe de la race (MCR) pour évaluer la performance des producteurs. La formule prend en compte les kilogrammes de lait, de protéines et de gras produits en moyenne par troupeau. Cet indice vise à exprimer le rendement laitier et permet une comparaison facile du rendement de la production laitière d’une ferme à l’autre. Comme son nom l’indique, le Club des 300 est composé de fermes ayant eu une MCR de plus de 300.

Les grands honneurs du 8e gala sont revenus à Ferme Arlade Saint-Césaire (Québec), membre de La Coop des Montérégiennes, et ses propriétaires Yves, Michel et Sylvain Riendeau, MCR 369.

Les autres gagnants sont : Jada Jersey, de Sainte-Anne-du-Lac (Québec), membre de Novago Coopérative, et ses propriétaires Jacinthe Bilodeau et Daniel Poulin, MCR 301; Ferme Buroco, de Beauceville-Est (Québec), membre de La Coop Alliance, et ses propriétaires Thérèse Busque, Yvon, Martin et Daniel Rodrigue, MCR 302; Ferme Brown Heaven de Verchères (Québec), membre de La Coop Comax, et ses propriétaires Josée Charron et Dave Rousseau, MCR 303; F. Bessette et Frères Waterville de Waterville (Québec), membre de Sollio et Vivaco Agriculture coopérative, et son propriétaire René Bessette, MCR 303; Ferme Sauvageau de St-Thuribe (Québec), membre de Novago Coopérative, et son propriétaire Tony Sauvageau, MCR 303; Ferme JDR Viau 2000, de Saint-Alphonse-de-Granby (Québec), membre d’Avantis Coopérative, et ses propriétaires Jocelyn et Diane Viau, MCR 306; Ferme Christian Lacasse, de Saint-Vallier-de-Bellechasse (Québec), membre d’Avantis Coopérative, et son propriétaire Christian Lacasse, MCR 309; Ferme Robert Séguin et Fils, de Sainte-Marthe (Québec), membre de La Coop Sainte-Marthe, et son propriétaire Robert Séguin, MCR 310; Ferme Denis St-Pierre, de Saint-Arsène (Québec), membre de La Coop Agriscar, et ses propriétaires Myriam Harton et Steve St-Pierre, MCR 312, Ferme Chamboulay, de Upton (Québec), membre de La Coop des Montérégiennes, et ses propriétaires Frédéric Champagne et Nancy Boulay, MCR 313; Ferme Guyette et Fils, de Saint-Clet (Québec), membre de La Coop Ste-Marthe, et son propriétaire Jean-Guy Vanier, MCR 313; Weeberlac, de Carlsbad Spring (Ontario), membre de La Coop Unifrontières, et ses propriétaires Tim et Scott Groniger, MCR 315; Ferme Chamlab, de Saint-Côme Linière (Québec), membre de La Coop St-Côme Linière, et son propriétaire Alain Champagne, MCR 319; Ferme Royolait, de l’Ange-Gardien (Québec), membre de La Coop des Montérégiennes, et ses propriétaires Jacques, Yves, Maxime et Alexandre Roy, MCR 321; Nieuwenhof et Associés, de Sainte-Agnès-de-Dundee (Québec), membre de La Coop Unifrontières, et ses propriétaires Justin et Benjamin Nieuwenhof, MCR 339.

Étaient notamment présents Ghislain Gervais (président, La Coop fédérée), Jean-François Laroche et Marcel Veilleux (experts-conseils, La Coop des Montérégiennes), Elyse Riendeau, Nancy Jodoin, Sabrina Riendeau, Alexandre Lajoie et Virginie Riendeau (Ferme Arla) et Sébastien Léveillé (cef de la direction, Sollio Agriculture).

Par l’entremise de ce concours annuel, Sollio Agriculture tient à souligner les efforts des producteurs laitiers et de leurs équipes.

