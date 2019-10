Le 18 octobre dernier a eu lieu le 9e Bal Urbain de Let’s Bond au Salon 1861, à Montréal, sous la thématique, Taj Lake Palace, inspirée du film de 1983 Octopussy de James Bond.

La Presse

Le groupe de jeunes professionnels composant le comité organisateur signe un succès en amassant 485 000$ pour la santé mentale, dans une ambiance toujours aussi majestueuse. La Fondation Douglas et la Fondation Jeunes en Tête sont à nouveau les bénéficiaires de cette soirée. Plus de 1,5 million de dollars ont été amassés à ce jour par le collectif.

Alors que l’année 2020 soulignera les 10 ans du collectif Let’s Bond, le groupe est fier d’annoncer la venue d’un tout nouvel événement, The Derby. Prenant place le 5 mars prochain, The Derby est une compétition fitness unique en son genre invitant des entreprises montréalaises, ralliant le milieu des affaires et le sport compétitif, toujours dans le but de lever des fonds pour supporter la cause de la santé mentale.