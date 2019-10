Le 20 octobre dernier s’est tenu le deuxième événement Thé & Tiares, organisé par la Fondation pour l’enfance Starlight, au Fairmont Reine Elizabeth.

La Presse

Grâce aux quelques 250 invités qui s’étaient réunis sur place afin de prendre le thé pour la cause, plus de 45 000$ ont pu être amassés au travers des différentes activités proposées sur place : enchères silencieuses, tirages et coin marchand. La totalité des fonds servira à soutenir les nombreux efforts du chapitre québécois de la Fondation.

En plus des activités proposées, les invités ont pu assister à un défilé de mode présentant les nouvelles collections des marques Ema & Carla ainsi que de Steve Madden. Un magicien et des musiciens se trouvaient également sur place pour divertir les invités et princesses d’un jour.

L’événement Thé & Tiares, une élégante séance de thé où mode et sophistication se retrouvent tout en aidant à sensibiliser la population et amasser des fonds, est présenté à Montréal, Toronto et Ottawa. Cet événement fait partie des nombreuses activités organisées par Starlight Canada dans le but d’offrir un peu de répit aux enfants malades et à leurs familles.

La Fondation pour l’enfance Starlight Canada illumine la vie d’enfants gravement malades et de leurs familles grâce à des trousses réconfort Starlight à l'hôpital ou en leur permettant de relaxer lors d'un Illuminateur de journée à l'extérieur de l'hôpital. Au Québec seulement, Starlight aide les enfants, à l'intérieur et à l'extérieur des hôpitaux, plus de 5000 fois par mois.