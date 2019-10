Le 4 octobre dernier, sous les applaudissements des 300 convives réunis au 3e dîner-conférence annuel Chapeau, Champagne & Chocolat, les coprésidentes de l’événement, Elena Rizzuto et Nancy Forlini, ont remis au président de la Fondation Santa Cabrini, Elio Arcobelli, un montant net de 76 500$.

La Presse

Dans la foulée des remerciements des coprésidentes aux nombreux commanditaires et participantes vêtues de leurs plus beaux chapeaux au Club de golf Métropolitain à Anjou, un hommage spécial a été rendu au Groupe TD pour son appui à titre de partenaire Platine.

Les recettes de l’événement seront entièrement consacrées à la poursuite des efforts entrepris lors des deux premières années de Chapeau Champagne & Chocolat, visant la relance et la consolidation de l’expertise du département de mammographie à l’Hôpital Santa Cabrini par l’acquisition d’appareils de mammographie diagnostique et d’échographie. D’ailleurs, la directrice des services professionnels du CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal, Dre Martine Leblanc, et une survivante du cancer du sein, Josée Dufort, ont toutes les deux livré des témoignages sur la nécessité de doter l’établissement de la meilleure technologie pour prévenir, diagnostiquer, traiter et sauver davantage de femmes.

Convaincues du bien-fondé de leur initiative, Nancy Forlini (Re/MAX Solutions) et Elena Rizzuto (Groupe TD) ont lancé une invitation à la quatrième année du dîner-causerie Chapeau Champagne & Chocolat qui, dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire de l’Hôpital Santa Cabrini, se tiendra en octobre 2020.