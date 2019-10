Le 2 octobre dernier, des légendes du hockey et leurs médecins sportifs se sont réunis à la Taverne Moderne 1909 soutenir la grande campagne CODE ViE de la Fondation de l'Hôpital général de Montréal.

La Presse

L'événement Hockey 911 a regroupé Bob Gainey, Yvan Cournoyer, Chris Nilan, Trent McCleary, Serge Savard, Scotty Bowman et a permis d'amasser 400 000$ pour la cause.

Lors de discussions sur scène suivant le format d’un match de hockey, animées par Gregory Charles et Michel Lacroix, les hockeyeurs et leurs médecins ont évoqué des moments mémorables, des histoires de courage, des incidents tragiques et des anecdotes amusantes. Les invités ont ainsi pu mieux comprendre le lien unique qui se développe entre joueurs et médecins et apprécier la profondeur et l’importance de la relation de longue date entre les Canadiens de Montréal et l’Hôpital général de Montréal.

Cette première soirée Hockey 911 honorait le docteur Douglas Kinnear (1927-2019). Le Dr Kinnear, « Doc », comme on l’appelait affectueusement, a dirigé l’équipe médicale des Canadiens de Montréal de 1962 à 1999; à ce titre, il s’est occupé de la santé des « Habs » pendant une période au cours de laquelle le club a remporté 12 coupes Stanley. Il a fait équipe avec le Dr David Mulder pour aider Serge Savard et Larry Robinson à recouvrer la santé après s’être fracturé une jambe. Lors d’une de ses premières soirées de garde comme médecin des Canadiens, il a aussi sauvé la vie de Lou Fontinato, qui avait fait une terrible chute sur la glace. L’expertise du Dr Kinnear en gastroentérologie a été soulignée, avec l’évocation d’une concoction visant à atténuer les symptômes d’indigestion du gardien de but Ken Dryden, qui vomissait avant les matchs.

« Le Dr Kinnear a été un pionnier à l’Hôpital général de Montréal à bien des égards; il a aussi permis de tisser des liens solides entre les Canadiens de Montréal et notre hôpital », se souvient le Dr Mulder pour qui le Dr Kinnear fut un véritable mentor.

Étaient également présents les médecins Eric Lenczner, Kosar Khwaja, Dan Deckelbaum, Tarek Razek et Jeremy Grushka.

Depuis 100 ans, les Canadiens de Montréal font confiance aux équipes médicales de l’Hôpital général de Montréal afin de prendre soin des joueurs lorsqu’ils jouent à Montréal. Autrefois à l’ancien Forum, maintenant au Centre Bell, experts en traumatologie, orthopédistes et médecins sportifs assistent à tous les matchs et sont prêts à intervenir en cas de blessures.

L’Hôpital général de Montréal abrite le seul centre de traumatologie du centre-ville de Montréal, le Centre de traumatologie Dr David S. Mulder, de même qu’un centre d’excellence en orthopédie et médecine sportive. Ces centres d’expertises reconnus mondialement contribuent depuis plus d’un siècle à assurer des soins de pointe aux joueurs des Canadiens de Montréal et surtout, à toute la communauté.

La grande campagne CODE ViE de la Fondation de l’Hôpital général de Montréal servira notamment à soutenir la rénovation du centre de traumatologie et des salles d’opération de l’HGM en plus d’appuyer plusieurs programmes de recherche au sein du Centre universitaire de santé McGill (CUSM).