La Fondation Émergence a reçu plus de 130 personnes à l'hôtel Alt le 6 octobre dernier pour son encan d'art. Cet événement a permis de récolter 66 000$, qui permettront de financer le programme Pro-Allié, pour l'inclusion des personnes LGBTQ+ en milieu de travail.

La Presse

La Fondation Émergence a décidé de mettre sur pied son nouveau programme : ProAllié, qui vise à accompagner les milieux de travail, notamment les entreprises, vers plus d'inclusion des personnes LGBT en milieu de travail. Les fonds amassés lors de l'encan financeront des formations sur les réalités et les enjeux des personnes LGBT en milieu de travail, ainsi que la production d’outils (guides d’information, expositions, etc.) adaptés pour les employeurs.

La Fondation Émergence doit en partie sa réussite à la dédication de son comité d'honneur, formé de sept membres et présidé par Philippe Schnobb, président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal (STM).

Journaliste à Radio-Canada pendant 27 ans, M. Schnobb assume aussi la présidence du conseil d’administration de l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ), qui regroupe les neuf sociétés de transport en commun du Québec, et siège comme membre observateur au conseil d’administration de BIXI.

Les autres membres du comité d’honneur qui se sont réunis pour lutter contre l’homophobie et la transphobie en milieu de travail sont : Claude Gosselin, président-directeur général et artistique au Centre international d'art contemporain de Montréal; Charles Lapointe, ex-président-directeur général de Tourisme Montréal et ancien député de la Chambre des communes du Canada; Marie-Laure Leclercq, avocate en propriété intellectuelle, marques brevets et droits d’auteur TI chez Grandpré Chait; Pholysa Mantryvong, PDG et fondateur de Enkidoo Technologies Inc.; Paryse Taillefer, entrepreneure et restauratrice chez La Paryse; et Martine Roy, ancienne présidente de la Fondation Émergence et directrice régionale, développement des affaires LGBTQ2+ chez TD - Québec & l’est du Canada.

Voici la liste des artistes qui ont donné leur œuvre pour contribuer à cet encan : Mario Adornetto, Jocelyne Alloucherie, Léon Bellefleur, Dominic Besner, Charles Binamé, Pierre Blanchette, Ginette Brassard, Janine Carreau, Sophie Carrier, Jacques Clément, Patricia Copeland, Michel T. Desroches, Renée Durocher, Marc-André J. Fortier, Pierre Gauvreau, Yvon Goulet, Luc Guérard, Holy King, Mathieu Laca, Jean Gabriel Lambert, Alain Lapierre, Françoise Lavoie, Suzelle Levasseur, André Martin, Henri Matisse, Francine Migner, Bernard Morisset, Sarah Nind, Pascal Normand, Gisèle Normandin, Steve Orton, Ed Pien, Paul-Emile Rioux, François Simard, Francine Simonin, Armand Vaillancourt, Marie-Josèphe Vallée, VeroniKah et Frank Yamrus.

L’encan était commandité par l’agence immobilière CBRE (Allié or), Sodexo (Allié argent), Robic, la référence en propriété intellectuelle (Allié argent) et Herman Miller (Allié argent). Il a été animé par Patrick Blaizel de La Maison des Encans.

La Fondation Émergence œuvre à la lutte contre l’homophobie et la transphobie ainsi que pour les droits et l’inclusion des personnes LGBTQ+ dans la société au moyen de campagnes de sensibilisation du grand public, de formations, d’élaboration d’outils d’information, de sondages et d’une remise de prix. Elle est notamment l’initiatrice et l’organisatrice de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie qui a lieu tous les 17 mai et du programme Pour que vieillir soit gai qui vise à rendre les milieux aînés plus inclusifs à la diversité sexuelle et de genre.