Stéphane Carrier, Katty Taillon et Simon Buissière.

Le 3 octobre dernier, des entrepreneurs électriciens donnaient un coup de main pour les vendanges au vignoble Domaine Vitis Bromont qui, à l’instar des entrepreneurs, est confronté à la pénurie de main-d’œuvre en pleine période de récolte.

La Presse

Cette activité communautaire était aussi le point d’orgue de la campagne annuelle de collecte de fonds au profit, cette année, du projet de construction d’une maison pour les adultes autistes de la Fondation Véro et Louis. Plus de 35 000$ ont été remis à la directrice générale de la Fondation, Katty Taillon. Il s’agit d’un montant inégalé jusqu’à maintenant. Les entrepreneurs électriciens ont voulu soutenir moralement les parents d’enfants autistes qui deviendront des adultes sans jamais devenir autonomes.

Depuis cinq années, les entrepreneurs sont conviés à une activité précongrès de type « team building ». Pour y participer, un montant est déboursé, lequel est presque entièrement versé à la cause nationale qu’ils ont choisi de soutenir plus tôt dans l’année. Depuis 2015, plus de 75 000$ ont été remis à la Fondation du cancer du sein du Québec, à Opération Enfant Soleil, à Procure ainsi qu’aux Petits Frères, la grande famille des personnes âgées seules.

Partout au Québec depuis le début de l’année 2019, les entrepreneurs électriciens, qui sont regroupés par section, se sont mobilisés et ont organisé des activités de collecte de fonds. Cette année, plus de 30 000$ ont été amassés aux quatre coins du Québec. L’activité précongrès qui vient clore la campagne de collecte de fonds ajoutera 5000$ aux sommes recueillies.

Consciente de l’impact socio-économique qu’a la tenue d’un congrès qui réunit 300 participants dans une région donnée, la Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ) remet à un organisme local de la région hôtesse l’équivalent de 10% des sommes amassées au profit de la cause nationale.

Ainsi cette année, les entrepreneurs électriciens de la section Vallée Yamaska ont choisi comme bénéficiaire l’école René-Saint-Pierre de Saint-Hyacinthe. Cette somme permettra à l’école de concrétiser son projet de cour adaptée aux besoins particuliers des enfants handicapés qui la fréquentent. Un chèque de 3500$ a été remis à Éric Ouellet, directeur, École René-Saint-Pierre de St-Hyacinthe.

Étaient également présents Stéphane Carrier, président de la CMEQ, et Simon Buissière, directeur général de la CMEQ.

Depuis 1950, la Corporation des maîtres électriciens du Québec s’assure de la compétence et de la probité des entrepreneurs électriciens du Québec. Elle délivre la licence d’entrepreneur de sous-catégorie 16, qui permet d’effectuer des travaux d’électricité au Québec et réglemente et discipline la conduite professionnelle des entrepreneurs en électricité.

Créée en 2016, la Fondation Véro & Louis a pour objectif d’offrir aux adultes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme, âgés de 21 ans et plus, une maison à long terme, un milieu de vie sain et aimant. L'inauguration de la première maison à Varennes est prévue pour le printemps 2020.

L’école René-Saint-Pierre est une école primaire et secondaire spécialisée et dédiée exclusivement à une clientèle ayant des besoins particuliers. Elle offre des services spécifiques aux élèves qui vivent avec un handicap ou avec une difficulté d’adaptation relative au comportement. L’école a pour mission, dans le respect du principe de l’égalité des chances, d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire.