HGrégoire s’associait pour la première fois cette année au Défi 808 Bonneville, une épreuve de cyclisme qui avait lieu à Mont-Tremblant les 13 et 14 septembre derniers.

La Presse

L’épreuve comptait plusieurs parcours sur route, de 115km à 808km, sur un ou deux jours. Il s’agissait d’une activité de financement au profit de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec, qui offre son soutien aux jeunes athlètes qui sont aussi aux études.

Créé il y a deux ans par le président-fondateur Dany Bonneville des Industries Bonneville, cet événement offre une expérience unique aux cyclistes de tous les niveaux, une occasion pour chacun des participants de transcender ses propres limites.

En plus d’être partenaire-commanditaire de l’événement, HGrégoire offrait la Bourse HGrégoire au montant de 5000$ pour récompenser un étudiant-athlète de la relève.

« Les athlètes qui sont encore aux études ont besoin d’un soutien financier pour pouvoir s’accomplir autant dans leurs ambitions sportives que dans leur parcours académique », affirme Harry Kasparian, chef de la direction marketing chez HGrégoire. « Nous sommes fiers d’accompagner ces jeunes athlètes québécois qui font preuve de discipline, de persévérance, de rigueur et de polyvalence. Ce sont d’excellents modèles à suivre.»

Fondée en 1993, HGrégoire, dont le siège social est situé à Saint-Eustache, emploie plus de 1500 personnes au Canada et aux États-Unis. HGrégoire propose le plus grand inventaire de véhicules d’occasion au Canada. L’entreprise familiale compte maintenant 29 mégacentres de véhicules neufs et d’occasion au Québec et en Floride.