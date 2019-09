La Fondation de l’Hôpital Jean-Talon présentait, le 21 septembre dernier sur le canal Lachine, son troisième Défi des Dragons FHJT.

La Presse

L’activité a permis de dépasser l’objectif visé et de recueillir la somme de 47 400$, qui servira, entre autres, à financer un tout nouveau projet : offrir de la massothérapie pour la clientèle des soins palliatifs et de l’oncologie de l’Hôpital Jean-Talon.

La présidente de la Fondation HJT, Me Martine Tremblay, a tenu à remercier les commanditaires de l’événement, notamment Alfid et Lincoln Land Services, partenaires platine de l’événement, pour leur soutien à la mission de la Fondation et leur importante contribution au succès de la journée.

Geneviève Beauregard, directrice générale par intérim de la Fondation, a quant à elle tenu à souligner l’implication du comité de l’événement de même que la participation des médecins et employés de l’Hôpital Jean-Talon.

Créée en 1984, la Fondation de l’Hôpital Jean-Talon est un organisme de bienfaisance dont la mission est de contribuer à l’amélioration de la qualité des soins et des services offerts aux usagers de l’Hôpital Jean-Talon et à la promotion de la santé et des saines habitudes de vie dans la communauté, en soutenant financièrement le développement de l’Hôpital Jean-Talon et des installations du réseau local de services de la Petite-Patrie –Villeray.