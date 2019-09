Le 4e Défi des générations contre le cancer, présenté par Banque Nationale, se tenait au Parc Poly-aréna de Brossard le 28 septembre dernier.

La Presse

Grâce à la générosité des participants, des donateurs et des partenaires, un montant net record de 112 740$ a été amassé pour la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne. Les participants ont relevé le Défi, à la marche ou à la course, pour rappeler aux patients de la Montérégie atteints de cancer que face à la maladie, toute la communauté est derrière eux.

Animé depuis ses débuts par Josée Lavigueur, porte-parole de la Fondation, le Défi a accueilli une nouvelle recrue parmi ses rangs, la conférencière Josée Boudreault. Également porte-parole de la Fondation, Josée Boudreault a pris part au parcours de 5km avec un objectif double : encourager les patients dont la vie est bouleversée par la maladie et remercier les équipes médicales qui se dévouent auprès d’eux au quotidien.

« Parce que j'ai moi-même dû faire face à des ennuis de santé dans les dernières années et que j'ai été traitée à l'Hôpital Charles-Le Moyne, je sais à quel point c’est important d’avoir accès aux meilleurs soins et d’être entouré par des équipes médicales compétentes. », a dit Josée Boudreault.

« L’édition 2019 a été marquée par un impressionnant élan de générosité de la part des participants, des partenaires, des donateurs et de tous ceux et celles qui ont effectué une collecte en ligne », soutient Nathalie Boudreau, directrice de la Fondation. « Grâce à cette mobilisation, un montant net record de 112 740$ a été amassé. Tous les fonds seront remis au Centre intégré de cancérologie de l’Hôpital Charles-Le Moyne qui accueille chaque jour des patients venus des quatre coins de la Montérégie. »

« En tant qu’acteur social et économique de premier plan au Québec depuis 160 ans, la Banque Nationale tient à soutenir des initiatives qui ont un impact positif dans la vie des gens. C’est pourquoi nous sommes très fiers d’être le partenaire principal du Défi des générations contre le cancer. En mettant nos ressources en commun, nous pouvons accomplir de grandes choses et faire une réelle différence pour ceux et celles qui font face à la maladie », a dit Julie Raiche, vice-présidente associée, Montérégie-Est à la Banque Nationale, partenaire principal de l’événement.

La Fondation tient à remercier tous les participants, les partenaires, les donateurs ainsi que les précieux bénévoles qui ont contribué au succès de ce 4e Défi des générations contre le cancer.

La Fondation Hôpital Charles-LeMoyne a pour mission de contribuer à la réalisation de projets visionnaires qui élèvent les pratiques pour le plus grand bénéfice des patients et de leurs familles.