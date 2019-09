Leslie Machan Junior, conseiller en sécurité financière, président du Pension Planning Centre, a annoncé le 27 septembre dernier qu’un montant de 270 000$ avait été amassé lors du tournoi de golf caritatif du Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour personnes atteintes de cancer.

La Presse

M. Machan, président du tournoi, a remercié les dizaines d'entreprises ayant soutenu l'événement, qui a pris place au Golf Saint-Raphaël le 17 septembre dernier.

« Le Centre aide les personnes atteintes de cancer partout à Montréal, y compris l'Ouest de l'Île et les régions avoisinantes. Il le fait sans aucun financement du gouvernement, de Centraide ou de sociétés du cancer. Merci à ceux et celles qui ont répondu à l'appel de notre comité d'organisation en appuyant le tournoi. Les fonds amassés assurent la continuité du Centre ainsi que ses services incontournables », a déclaré M. Machan.

« Le cancer affecte plus que la partie du corps atteinte par la maladie. Cela affecte également l'esprit, le corps et l’âme. Nos programmes de bien-être complètent les traitements médicaux traditionnels en se concentrant sur ces aspects importants de la personne atteinte de cancer. J’offre mes sincères remerciements au comité d’organisation du tournoi, aux commanditaires, aux invités et aux bénévoles. Leur soutien et leur générosité nous permettent d’être présent pour toutes les personnes vivant avec le cancer », a ajouté Debbie Magwood, fondatrice et directrice générale de Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour personnes atteintes de cancer.

Les membres du comité organisateur étaient : George Alexopoulos (Belden Inc.), David Bertrand (RBC Dominion valeurs mobilières), Michael Boychuk (Directeur d’entreprise), Robert Collette (CARSTAR Pierrefonds), Jay Deakin (Deakin Realty), Stacey Hoirch (BCE / Bell), Leslie Machan Jr. (Pension Planning Centre), Alanna Roszkowski (Équipe verte DLC), Paul Stinis (Bell Canada, à la retraite), George Y.Tooley (Société financière Bow River) et Steven Traynor (CH Robinson).

Près de 200 golfeurs ont participé au tournoi qui débutait avec un brunch, et a été suivi par un parcours de golf de 18 trous avec de la nourriture, des boissons et des concours sur plusieurs trous. La journée s'est terminée par un cocktail et un souper. Une vente aux enchères silencieuse et quatre encans en direct ainsi qu'un tirage se sont déroulés lors de cette soirée. Elias Makos, personnalité de la radio CJAD 800 et de la télévision, en était le maître de cérémonie.

Le Centre aimerait remercier les commanditaires Platine suivants: Bell Canada, Spa Munari, Pension Planning Centre and Equitable Life of Canada; ainsi que les commanditaires Diamant suivants : Banque de Montréal, Cadillac Fairview, Michael & Deborah Boychuk Foundation, Canso Investment Counsel Ltd., Claret Asset Management, Computershare, Deakin Realty, Morneau Shepell, RBC Investor & Treasury Services, Sun Life Financial, TD Canada Trust, The Tenaquip Foundation, WCPD Foundation.







Le Centre de bien-être de l’Ouest-de-l’Île pour les personnes atteintes de cancer est un organisme de bienfaisance enregistré qui se consacre à offrir du soutien et des soins compatissants aux personnes vivant avec le cancer – les personnes atteintes et leurs proches aidants. Il a été créé en réponse à la demande pour une approche holistique du bien-être qui répond aux besoins affectifs, physiques et spirituels des personnes atteintes de cancer. Les programmes ont été conçus pour compléter les pratiques médicales traditionnelles et, grâce aux collectes de fonds et aux donateurs du Centre, sont gratuits pour les personnes atteintes du cancer et leurs aidants naturels.