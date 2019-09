Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île a lancé le 13 septembre dernier au restaurant Les Trois Brasseurs de Pointe-Claire sa campagne annuelle 2019-20 avec une grande nouvelle.

La Presse

Près de 500 membres de la communauté, incluant des représentants des 41 groupes communautaires soutenus par Partage-Action, des partenaires corporatifs et de collecte de fonds, des donateurs, des représentants élus et des bénévoles, ont appris que la Banque Nationale s’engage à investir un demi-million de dollars dans Partage-Action au cours des cinq prochaines années.

« La Banque Nationale croit fermement en l’importance de la mission de Partage-Action, qui consiste à bâtir une communauté forte, inclusive, pacifique et en santé dans l'Ouest-de-l'Île », a dit Yannick Pelletier, vice-président associé, Services aux entreprises, Banque Nationale. « Il y a quelques mois, mes collègues et moi avons pu constater les besoins de la communauté lorsque nous avons rencontré plusieurs organismes locaux dans le cadre de la campagne L’amour est dans l’air. À la suite de cette expérience, j’ai décidé de renforcer mon engagement personnel envers l’organisation. Je suis extrêmement fier de joindre le conseil d’administration de Partage-Action et d’être nommé président de la campagne cette année. Un financement à long terme est essentiel pour que tous les organismes de bienfaisance puissent bien planifier leurs activités et c’est pourquoi j’encourage d’autres dirigeants d’entreprises à se joindre à nous pour avoir un impact positif dans la vie des gens », a ajouté M. Pelletier.

Yannick Pelletier est le président de la campagne annuelle 2019-2020. L’objectif annuel de la collecte de fonds de Partage-Action est de 1,3 M $.

« Nous sommes tellement ravis d’avoir le soutien de la Banque Nationale pour les cinq prochaines années et nous sommes reconnaissants d’accueillir Yannick à la présidence de notre campagne », a déclaré Sophie McCann, directrice générale de Partage-Action. « Notre objectif est d'aider les 65 000 habitants de l’Ouest-de-l’Île qui demandent de l'aide chaque année, en donnant 1,3 million de dollars à 41 organismes communautaires. Tous les dons seront investis dans le développement d’enfants forts et résilients, la création de liens et le soutien des populations vulnérables, la promotion du bon développement mental et physique, l’autonomisation des femmes et, enfin, répondre aux besoins essentiels de nos voisins. Il nous serait impossible d’aider les résidents dans le besoin, ni d’atteindre notre objectif sans la générosité des résidents, des propriétaires d’entreprises, ainsi que de nos partenaires corporatifs et de collecte de fonds. »

Étaient également présents Sam Pergantis (propriétaire Les Trois Brasseurs Pointe-Claire accueillant le déjeuner communautaire), Enrico Lalonde (IGA Extra, fournissant la nourriture) et Anne Lajoie (Partage-Action).

Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île est un organisme charitable unique qui se consacre à la création d’une communauté forte, inclusive, pacifique et en santé. Pour ce faire, elle recueille des fonds essentiels pour 41 groupes communautaires locaux axés sur le développement d’enfants forts et résilients, le soutien aux populations vulnérables, et l’autonomisation des femmes pour qu’elles, et leur famille, puissent s’épanouir pleinement, avec 65 000 personnes bénéficiant de leurs services. Le modèle unique de Partage-Action permet de verser 100% des dons reçus à des projets communautaires grâce à l’appui des partenaires corporatifs et des revenus partiels des événements internes couvrant tous les coûts opérationnels.