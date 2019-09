Le Groupe Aldo a amassé 100000 $ pour venir en aide à l’organisme Dans la rue, qui a besoin d’une nouvelle roulotte afin de continuer à offrir un endroit sûr aux jeunes sans-abri de Montréal.

La Presse

Afin d’atteindre cet objectif de financement, des cyclistes et bénévoles du Groupe Aldo ont participé les 21 et 22 septembre dernier à une randonnée à vélo de 210 kilomètres, un aller-retour entre Montréal et les Cantons-de-l’Est sur une période de deux jours.

Depuis ses débuts, le Groupe Aldo, entreprise québécoise d’envergure mondiale, a toujours eu comme objectif d’être une organisation moderne et différente. Guidé par sa raison d’être unparcourspourcréerunmondeoùrègnentl’amour,la confiance et l’inclusion, le Groupe Aldo veut faire une réelle différente dans la vie des gens dans le besoin. Une preuve de cet engagement est le programme d’engagement communautaire highfive de l’entreprise qui fut inauguré en 2017.

Des heures de bénévolat sont offertes aux associés à temps plein des bureaux situés aux quatre coins du monde afin de les encourager à donner du temps à une cause qui leur est chère. Depuis le lancement du programme, il y a eu une augmentation du bénévolat de l’ordre de 50% et plus de 100 organismes à travers le monde ont eu du soutien.

« Le Groupe Aldo estime qu’il est d’une importance capitale de soutenir les organismes communautaires locaux. Nous voulons redonner à la ville qui a vu naître notre entreprise en venant en aide à la future génération. Notre objectif est de procurer aux jeunes amour, espoir, soutien ainsi que les ressources dont ils ont besoin pour avoir de meilleures chances de réussite dans la vie. Dans la rue fait partie du paysage montréalais depuis plus de 30 ans et a eu un impact sur la vie de tellement de jeunes », dit David Bensadoun, PDG du Groupe Aldo. « Nous désirons que nos associés s’unissent pour une cause qui a une véritable influence sur la communauté. Notre but n’est pas seulement de recueillir de l’argent pour leur nouvelle Roulotte, mais aussi d’encourager d’autres entreprises à venir en aide à cet incroyable organisme. »

Dans la rue et le Groupe Aldo ont entamé leur collaboration en 1999. À l’époque, le Groupe Aldo participait à une variété de collectes de fonds, lesquelles ont évolué au fil des années.

« Toute l’équipe de Dans la rue est heureuse de compter le Groupe Aldo parmi les plus importants partenaires de l’organisme depuis plus de 20 ans. Que ce soit par des dons, des activités de bénévolat, la préparation de sacs remplis d’articles de première nécessité et de petites douceurs pour les jeunes sans-abri à Noël, ou le service de « l’Équipe Aldo » dans la Roulotte les vendredis soirs, les employés du Groupe Aldo font partie de la grande famille de Dans la rue. Nous sommes extrêmement reconnaissants de pouvoir compter, une fois de plus, sur le généreux appui d’Aldo dans le cadre du projet de renouvellement de notre Roulotte. Bonne randonnée à tous les cyclistes du Parcours par Aldo! » a dit Cécile Arbaud, directrice générale de Dans la rue.

Au cœur des initiatives de Dans la rue, l’organisme offre le service de la « Roulotte », bien connu par des associés du Groupe Aldo. Il procure aux jeunes du soutien, des repas, des vêtements chauds et diverses ressources cinq soirs par semaine, leur donnant ainsi une pause de la rue et un contact humain avec la communauté. Il s’agit souvent du premier contact des jeunes avec l’organisme où ils découvrent les services qui leur sont offerts. Ceux-ci comprennent un centre de jour, des appartements, de l’aide aux familles et un « Bunker » (abri d’urgence) pour les jeunes où ils peuvent passer la nuit, manger un repas chaud, prendre une douche et profiter des services d’un intervenant en toute sécurité. Cela dit, la Roulotte se fait vieille. C’est pourquoi les dons amassés dans le cadre du Parcours par Aldo serviront à lui redonner vie.

La Roulotte bénéficiera de nouvel équipement: un intérieur plus spacieux et plus confortable pour accueillir les jeunes en situation précaire; un moteur au gaz naturel, ce qui réduira d’environ 30% la pollution générée par le véhicule; une génératrice hydraulique pour alimenter le matériel de cuisson et le chauffage dans la Roulotte; des appareils ménagers de meilleure qualité afin d’offrir un menu plus diversifié et plus santé (ex. : cuiseur à vapeur pour hot-dogs, gril à paninis, nouveaux micro-ondes, etc.); et des écrans numériques pour afficher les services offerts par Dans la rue.

Le Groupe Aldo est une entreprise d’envergure internationale qui crée et commercialise des marques de chaussures et d’accessoires mode. Comptant plus de 3000 points de vente dans plus de 100 pays, l’organisation s’impose avec deux marques signatures, Aldo et Boutique Spring, ainsi que Globo, un concept multimarque. Le Groupe Aldo est également un grossiste et fournisseur de chaussures, de sacs à main et d’accessoires reconnu dans l’industrie. En plus de son siège social de Montréal, le Groupe Aldo possède des bureaux internationaux en Europe et en Asie.

Fondé par le Père Emmett Johns (« Pops »), Dans la rue vient en aide aux jeunes sans-abri ou en situation précaire. Avec dévouement, empathie et respect, et grâce au soutien de la communauté, l’organisme répond aux besoins immédiats de ces jeunes et les aide à acquérir des compétences et à accéder aux ressources nécessaires pour mener une vie plus autonome et plus enrichissante.