Le 30eOmnium de l’Oeuvre Léger en faveur des jeunes de la rue du Québec a eu lieu le 19 septembre dernier au club de golf Le Mirage à Terrebonne.

La Presse

Robert Trudeau, président de l’Omnium de l’Oeuvre Léger, et le porte-parole, le comédien Marc-André Coallier, ont annoncé que le tournoi a permis d’amasser la somme de 83 000$. Robert Trudeau est premier directeur, ventes aux entreprises, réseau mondial et marché Québec, Air Canada.

L’Omnium de l’Oeuvre Léger est un événement dont 100% des profits servent la cause des jeunes de la rue au Québec. Grâce à la générosité des passionnés de golf et des donateurs, cette initiative a permis de recueillir plus d’un million de dollars depuis sa création en 1989. Ce succès s’avère en large partie attribuable au travail d comité organisauteur, qui ne poursuit qu’un objectif : soutenir le plus d’organismes possible venant en aide au plus grand nombre de jeunes.

Était présent lors du 30e Omnium l’organisme Cirque Hors Piste, un cirque social qui utilise les arts du cirque pour proposer aux jeunes marginalisés ou à risque d’exclusion un parcours alternatif de développement personnel, avec un accompagnement artistique et social qui leur permet d’avancer et de s'épanouir comme citoyen.

Karine Lavoie, directrice générale du Cirque Hors Piste, a présenté Nathaniel Richer un participant inspirant qui a témoigné de l’impact de cet organisme pour lui : « J’ai vécu dans la rue et c’est par hasard que j’ai découvert le Cirque Hors, qui a tout changé pour moi. Grâce à eux, dans un milieu sain et sobre, j’ai réussi à briser des de façon magnifique des mauvais patterns de vie. J’ai réussi à me reconstruire solidement pour faire face aux montagnes russes de la vie. »

Étaient également présents Gary Béliveau, directeur des opérations, Œuvre Léger; Nathalie Moreau, directrice générale, prévention et affaires publiques, Info – Excavation; Isabelle Morin, développement et communications, Œuvre Léger; Marie Luce Altémé, coordonnatrice des événements signature, Œuvre Léger; et Carlos Carlo Rinaldi, directeur principal du développement des affaires, American Express Global Business Travel.

L’an dernier, l’Oeuvre Léger a soutenu plus de 100 000 bénéficiaires par l’intermédiaire de différents organismes, qui recevront son aide cette année encore. l’Oeuvre Léger croit qu’il est plus qu’urgent d’intensifier l’aide apportée aux jeunes, dès les signes précurseurs de l’itinérance, car plus ils seront à la rue longtemps, plus leur avenir risque d’être sérieusement compromis.

L’Oeuvre Léger soutient des initiatives en faveur de la sécurité alimentaire et de l’inclusion sociale au Québec et dans 10 pays. À ce jour, plus de 25 millions de personnes ont pu améliorer leur vie grâce à l’appui de l’Oeuvre Léger.