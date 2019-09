Pierre Bruneau et Paul Doucet, tous deux porte-paroles de la Fondation Charles-Bruneau, ont dévoilé le 15 septembre, en fin de journée la somme de 250 000$, amassée durant le 6e Circuit bleu Charles-Bruneau. Ils étaient accompagnés de Mylène Paquette, aventurière et conférencière, porte-parole de l’événement depuis la toute première édition.

La Presse

« Pierre et moi sommes, cette année encore, impressionnés par la générosité des participants, donateurs et partenaires. Quel bonheur j’ai eu à partager ces 3 derniers jours sur l’eau avec un aussi beau groupe ! Un grand merci à vous. Vos efforts représentent un réel réconfort et une promesse d’espoir pour les 2000 enfants atteints de cancer au Québec », a déclaré Paul Doucet, devant la foule rassemblée pour accueillir les participants à leur arrivée aux Îles-de-Boucherville.

Au total, entre 13 km et 100 km ont été pagayés par les participants, seuls ou à relais, autour de l’île de Montréal au cours de trois jours. Participants, familles, collègues, amis et partenaires ont participé à la cérémonie d’arrivée. Le nombre de participants était de 150 et le nombre de bénévoles, 30. Depuis la première année, plus de 1 150 000$ ont été amassés.

« Nous avons pagayé cette année pour Jimmy, Adélie, Laurent et Vincent, des exemples de courage et de résilience, qui nous ont donné la force de nous surpasser. Chaque coup de pagaie fait la différence et nous rapproche d’une enfance sans cancer. Bravo à tous les participants pour ce grand geste! » a ajouté Mylène Paquette.

La Fondation Charles-Bruneau tient également à remercier tous les commanditaires, partenaires, bénévoles et autres intervenants qui ont participé de près ou de loin au grand succès de ce 6e Circuit bleu Charles-Bruneau.

« Échelon Assurance est fière d’avoir mobilisé son équipe pour une troisième année consécutive. La cause des enfants atteints de cancer nous touche énormément, c’est pourquoi il est tout naturel de nous impliquer et d'inviter notre réseau à faire de même. Merci à tous les collègues, fournisseurs et clients qui ont répondu à l'appel. J’annonce aussi en primeur que nous serons de retour l’an prochain comme présentateur officiel ! » a mentionné Ron Pavelack, Vice-président, Nationale – Développement des affaires, Échelon Assurance, membre du comité organisateur et présentateur officiel de l’événement.

La Fondation Charles-Bruneau a également pu compter sur des partenaires tels que Lavery Avocats et Lactancia, de même que sur l’expertise de Service intervention et formation aquatique (SIFA) et de guides expérimentés tout au long de l’événement. Enfin, la Fondation a, entre autres, bénéficié du support indispensable de Boréal Design, Outfront Média et Québecor.

La Fondation Charles-Bruneau est le principal bailleur de fonds de la recherche en hémato-oncologie pédiatrique au Québec. Les derniers engagements annoncés sont nécessaires pour permettre des percées majeures en recherche. Dans les prochaines années : 22 millions$ seront investis à l’Unité de recherche en hémato-oncologie pédiatrique Charles-Bruneau du CHU Sainte-Justine; et quatre millions$ seront également versés à l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Deux objectifs guident les chercheurs : guérir les 20 % d’enfants dont le cancer résiste au traitement et améliorer la qualité de vie des enfants en rémission afin qu’ils puissent atteindre une vraie guérison, sans séquelles ni complications. En 28 ans, 15 millions$ ont déjà été investis en recherche et 40 millions$ pour la construction, l’équipement et l’aménagement d’un Centre et de trois Unités Charles-Bruneau au Québec.