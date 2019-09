La Fondation Desjardins a annoncé un engagement de 245 000$ en faveur de la Fondation Jeunes en Tête et de l'organisme Kids Now.

La Fondation Desjardins a confirmé le 4 septembre dernier son engagement auprès de la Fondation Jeunes en Tête et de l'organisme Kids Now afin de favoriser la santé mentale et le bien-être des jeunes. Il s’agit d’un engagement de 245 000$.

La Fondation Jeunes en Tête propose, partout au Québec, le programme Solidaires pour la santé mentale, dont l'une des animations sensibilise et initie les élèves du 1er cycle du secondaire aux bonnes habitudes de santé mentale. Cette animation permet d'accroître les connaissances des jeunes et leur fait acquérir des compétences qui favorisent l'atteinte et le maintien d'un état d'équilibre sur le plan de la santé mentale. Chaque année, la Fondation Jeunes en Tête rencontre plus de 45 000 jeunes par le biais de ce programme.

Kids Now, un organisme ontarien, a quant à lui mis sur pied un programme qui aide les élèves de 12 à 14 ans à risque de développer des problèmes d'estime à adopter des comportements sociaux positifs. Ce programme leur permettra notamment d'apprendre à prendre de bonnes décisions et d'avoir confiance en leur valeur afin qu'ultimement, tous réalisent qu'ils méritent ce qu'il y a de mieux. Kids Now est présent dans 125 écoles à travers l'Ontario.

« La bonne santé mentale des jeunes et la bonne estime d'eux-mêmes sont vitales dans leur développement. En faisant de la prévention et de l'éducation auprès d'eux à un âge critique vers leur transition en tant que jeune adulte, je suis persuadée que nous pouvons avoir un impact concret sur leur avenir », mentionne Nancy Lee, directrice de la Fondation Desjardins.

La Fondation Jeunes en Tête a pour mission de prévenir la détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans au Québec. Elle accomplit cette mission en rejoignant les jeunes en milieu scolaire avec son programme Solidaires pour la santé mentale et en soutenant des organismes communautaires reconnus sur le terrain et complémentaires à son action. Elle crée également une synergie entre les acteurs de l'aide à la jeunesse afin de maximiser leur impact auprès des jeunes.

Fondé par Janet King, une enseignante canadienne qui a vu la nécessité de compléter le programme scolaire existant afin d'aider les jeunes à développer leurs compétences de vie, le programme Kids Now a changé la vie de milliers d'enfants canadiens. Kids Now encourage les élèves de 12 à 14 ans à faire des choix qui auront une influence positive sur leur vie en leur offrant des outils essentiels et les moyens de s'en servir pour devenir des leaders confiants capables d'atteindre leurs buts.

Mise sur pied en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui contribue à la réussite éducative des jeunes, notamment par l'octroi de bourses et de prix ainsi que par ses actions en partenariat avec des organismes reconnus. En 2018, elle a remis près de 2,4 millions$ au Québec et en Ontario et touché 185 000 jeunes par ses différents programmes. Organisme philanthropique du Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada, la Fondation Desjardins contribue à enrichir la vie des personnes et des collectivités par ses actions soutenant l'éducation.