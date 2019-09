Dans le cadre de son programme de développement durable, Keurig Dr Pepper Canada offrait le 12 septembre dernier une toute nouvelle aire de jeu sur le site de La TOHU, à Saint-Michel, en collaboration avec l’organisme KaBOOM!.

La Presse

Cette nouvelle aire de jeu offrira aux familles du quartier une nouvelle occasion de bouger et de se réunir dans une structure de qualité, à l’image de la TOHU. Pour l’occasion, plus de 150 employés Keurig Dr Pepper Canada, de la TOHU, d’organismes communautaires locaux et d’autres partenaires ont participé hier à une activité de bénévolat pour monter la structure et l’ancrer dans le sol.

L’aire de jeu a été officiellement inaugurée en présence d’Ervince Alphonse, attaché politique du député Frantz Benjamin, Stéphane Lavoie, directeur général et de la programmation, la TOHU, Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension, Stéphane Glorieux, président, Keurig Dr Pepper Canada, et Josué Corville, conseiller municipal, district Saint-Michel.