Le 7 septembre dernier, plus de 1000 participants et spectateurs ont assisté aux 14e Régates et festival de bateaux-dragons de FL Fuller Landau au bénéfice du programme CanSupport de la Fondation des Cèdres contre le cancer, à la Promenade Père-Marquette, à Lachine.

La Presse

Lors de leur lancement en 2006, les Régates et festival de bateaux-dragons comptaient six bateaux. Aujourd’hui, l’événement regroupe plus de 24 bateaux et a permis de recueillir à ce jour près de six millions de dollars.

Cette année marquait la 12e année de participation à titre de commanditaire principal de l’événement pour FL Fuller Landau, qui a d’ailleurs participé aux courses avec deux bateaux. L’équipe FL Fuller Landau Flowing Flames a été celle qui a recueilli le plus de fonds, soit un total de 72 532$. Au total l’événement a permis de recueillir plus de 425 000$.

Les fonds recueillis seront versés au programme CanSupport, qui apporte de l’aide psychologique, pratique et humanitaire, de même que des services de soutien aux patients souffrant de cancer au Centre universitaire de santé McGill.

FL Fuller Landau SENCRL est un cabinet de services professionnels axé sur une clientèle d’entreprises familiales. En plus d’un éventail complet de services-conseils traditionnels de cabinet comptable, il se démarque par son expertise de pointe en gestion des RH, des personnes et de la culture, en tenue de livres et par ses services de conseil financier virtuel, offerts sous l’égide de sa marque Pvisio. Fondé en 1963, le cabinet compte maintenant plus de 110 employés. FL Fuller Landau SENCRL est l’un des membres fondateurs de LEA Global, un réseau mondial de cabinets indépendants d’experts-conseils et d’experts‑comptables.

Depuis sa fondation en 1966, la Fondation des Cèdres contre le cancer a amassé plus de 60 millions de dollars en fonds indispensables à l’achat d’équipement de diagnostic de pointe en oncologie, à l’amélioration des installations de traitement et aux soins des patients atteints du cancer. CanSupport des Cèdres offre gratuitement à ses patients et à leurs familles le soutien psychosocial, pratique et humanitaire dont ils ont besoin.