Le 17 août dernier se terminait à Montréal la randonnée pancanadienne à vélo de Cécile Hryhorczuk. La tournée visait à appuyer la recherche sur le cancer de l'ovaire et a permis d'amasser 14 386$.

Cécile Hryhorczuk, l'une des 2800 Canadiennes diagnostiquées chaque année, était déterminée à prouver qu'il y a une vie après le diagnostic de cancer de l'ovaire. Malgré la chirurgie, la chimiothérapie et la récidive, elle s'est lancée dans un périple pancanadien de sensibilisation au cancer de l'ovaire. Elle souhaite ainsi pouvoir maintenir sa santé et tisser des liens avec d'autres femmes et familles touchées, afin de soutenir ces dernières et recueillir des fonds pour la recherche.

« L'opportunité de rencontrer d'autres femmes touchées par cette maladie est évidemment l'un des principaux objectifs de ce voyage. Je pense que nos rencontres et échanges ont été enrichissants pour tous. Nous sommes des catalyseurs d'espoir et de résilience. Je suis maintenant plus forte émotionnellement et encore plus motivée », explique Mme Hryhorczuk.

Depuis son départ de Vancouver, en Colombie-Britannique, en juin dernier, Cécile a parcouru plus de 5000 km à vélo. Elle a traversé six frontières provinciales, dressé des tentes et dormi dans des parcs provinciaux, et rencontré d'autres femmes et des familles en chemin.

Étaient notamment présents à son arrivée à Montréal Esteban Bongiovanni, directeur de Cancer de l'ovaire Canada au Québec, et Nora Schmidt, qui a participé au trajet avec avec Mme Hryhorczuk.

Cancer de l'ovaire Canada défend la santé et le bien-être des femmes atteintes du cancer de l'ovaire, ainsi que de celles qui en sont à risque, et favorise la progression de la recherche pour sauver des vies. Le cancer de l'ovaire est le cancer féminin le plus mortel au Canada, et cinq Canadiennes y succombent chaque jour.