La Microbrasserie Archibald, commanditaire officiel, s'est jointe à l'organisation des 24 heures du Lac Archibald pour féliciter et remercier tous les marcheurs et cyclistes ayant pris part à la 14e année de ce défi sportif tenu les 10 et 11 août à Lac-Beauport.

Ceux-ci ont non seulement repoussé leur limite en marchant et en roulant sans arrêt pendant 24 heures, mais ils ont aussi réussi à amasser la somme de 165 000$ au bénéfice de la Fondation Rêves d'enfants, la Fondation québécoise du cancer, la Fondation Cité Joie et le Club Rotary Québec-Charlesbourg. Depuis ses débuts en 2006, plus de 1 065 000$ ont été ainsi amassés au profit des causes supportées.

Étaient notamment présents François Nolin, président de la Microbrasserie Archibald, et Philippe Canac-Marquis, organisateur du 24 heures du Lac Archibald.

La Microbrasserie Archibald veut souligner la participation des 265 cyclistes et coureurs, plus particulièrement l'exploit de quatre cyclistes (Christian Talbot, Réjean Carpentier, Ghislain Lévesque et Patrick Vien), qui ont réussi le défi des 24 heures en solo, c'est-à-dire sans avoir à prendre de repos, et ce, malgré les intempéries. Cet exploit représente 61 tours du lac d'une distance de plus de 460km.Du côté des marcheurs ayant réussi le défi des 24 heures, Jean-Guy Arsenault, Robert Brochu, Valérie Bisson, Lise Dubé-Caron, Diane Bussière, Sophie Lévesque, Sylvie Lévesque, Rina Leblanc, Isabelle Verret et Jocelyn Hamel ont marché plus de 137km

De leur côté, Michel Maranda, Marie Émond, Jean Laflamme, Jenny Laflamme, Jean Côté et Mireille Lepage ont réalisé les 24 heures en participant à toutes les disciplines (vélo de route et de montagne, course, marche et trails). La Brasserie remercie aussi les 125 bénévoles. De plus, plus de 202 personnes ont participé au volet « Marcheur d'un tour Desjardins » au courant du week-end. L'introduction du nouveau volet « Dans L'Bois » a permis à 40 participants de tenter l'aventure pour la cause.

Chaque année, des partenaires se joignent à ce défi sportif unique en son genre à Québec et nous sommes heureux de compter sur leur appui. Outre la Microbrasserie Archibald, commanditaire officiel, les partenaires incluent la Caisse Desjardins de Charlesbourg ainsi qu'Apogée.