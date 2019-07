7000$ pour les handicaps

Cette année, quatre clients des Services bancaires aux PME au Canada ont été sélectionnés pour leur engagement dans la collectivité, et seront récompensés par la TD. En fait partie le Québécois d'origine italienne Vincenzo Nano.

En 1996, Vincenzo Nano a fondé Vinsar, une entreprise familiale spécialisée en pâte fraîche surgelée, en ayant pour objectif de produire des pâtes à pizza de qualité tout en offrant une porte d'entrée sur le marché du travail aux personnes ayant un handicap. Près de 27 ans plus tard, des 25 personnes employées chez Vinsar, près du quart vivent avec un handicap. Vincenzo s'assure que chacune d'elles dispose des outils, des ressources et des accommodements appropriés pour son handicap particulier. Les actions posées par Vincenzo au sein de son entreprise en matière d'embauche contribuent à ce que le mot « handicap » ne soit pas automatiquement associé à « impossible ».

« Les valeurs humaines sont et seront toujours au premier plan chez nous. Que les employés soient un peu plus lents dans l'accomplissement de leurs tâches où aient des techniques particulières adaptées à leur handicap est loin d'être un souci, tant qu'ils soient heureux sur leur lieu de travail!» rappelle Vincenzo Nano. En plus de remettre un don de 7000$ au Service d'aide à l'emploi et de placement en entreprises pour personnes handicapées en son nom, la TD réalise le rêve de M. Nano en lui offrant un voyage là où il est né, en Sicile, avec toute sa famille.