Du soccer pour les jeunes

Entièrement conçus et créés ici à Montréal, ces nouveaux filets permettront à plus de 800 jeunes du Club de soccer Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et à tous les citoyens du secteur d'avoir accès à des installations de qualité. D'autres filets seront également conçus pour combler des besoins d'infrastructures dans les environs de Montréal.

En 2012, BMO désirait soutenir la communauté soccer de Montréal. La campagne Échange #FanFini visait à valoriser l'emblème le plus fort de toute équipe sportive, le maillot officiel, et à lui donner une seconde vie, dont la vocation serait dédiée au développement des jeunes joueurs de soccer. En donnant la chance à 500 partisans d'obtenir le nouveau chandail de l'équipe en échange d'un ancien maillot officiel des 25 dernières années, BMO met le fan au coeur d'une initiative d'une grande portée pour le sport.

Pour s'assurer d'une qualité digne des pros, la designer montréalaise Christine Grenier a développé une technique de tissage qui combine le tissu des maillots recueillis et le nylon. Des étudiants de l'industrie de la mode, plus précisément en tissage, l'ont appuyée dans la fabrication des filets pour en faire une collaboration 100% locale.

« Associée à l'Impact de Montréal depuis son entrée en MLS, BMO se considère comme l'ultime #FanFini en ce qui a trait aux valeurs du sport; ce projet a été donc été conçu par des fans et pour des fans. Nous sommes très enthousiastes de multiplier les activités pour témoigner de notre engagement envers les partisans et la communauté soccer », déclare Mélanie Miron, directrice principale publicité, marque et commandites chez BMO Groupe financier.

« Les installations du parc Saint-Donat étaient dans un piètre état. Un don de quatre filets neufs, ça fait toute la différence pour nos jeunes équipes qui s'entraînent pendant l'été! Nous sommes reconnaissants à BMO pour ce geste qui va énormément compter pour la communauté », dit Pierrick Perrono, directeur de compétition du Club de soccer Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

« BMO est un important partenaire de l'Impact de Montréal et nous sommes fiers de les supporter dans les actions qui sont posées pour soutenir l'avenir de ce sport que nous aimons tant! » mentionne Pierre-Luc Paiement, directeur exécutif des partenariats corporatifs de l'Impact de Montréal.

Étaient également présents Franck Tegnet, directeur technique adjoint, Club Soccer Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ; Lucas Abouchaar, Design industrie Made for Humans ; Christine Grenier, Designer Chic Design ; Evan Bush, Impact de Montréal ; Malek Meslem, directeur technique Club Soccer Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ; Mathieu Choinière, Impact de Montréal ; Ann-Marie Beauchemin, directrice marketing, publicité et commandites BMO ; Marie-Pier Bergevin, directrice principale, engagement de la marque, commandites, Amérique du Nord ; et Éric Martin, directeur adjoint, engagement de la marque, commandites, Amérique du Nord.

