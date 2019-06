64 000$ pour Le Gardeur

Le 15 juin dernier à l'Hôpital Pierre-Le Gardeur avait lieu la 7e Course et marche À votre rythme, présenté par Uniprix.

L'événement, organisé par la Fondation Santé Sud de Lanaudière au profit du département d'oncologie de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur, a franchi un nouveau record avec 1100 participants et un montant net amassé de 64 000$. Sous la coprésidence d'honneur du Dr Michel Maheu, oncologue à l'Hôpital Pierre-Le Gardeur, et de Danny Thibodeau, président de SF Tech, la 7e Course et marche À votre rythme a été une réussite sur toute la ligne.

« L'implication des gens, de nos donateurs et de nos partenaires est exceptionnelle. Leur participation nous permet de mettre en place des nouveaux projets en oncologie, tel qu'un programme de physiothérapie adapté pour les patients en rémission d'un cancer», souligne Alexandre Lebel, directeur général de la Fondation.

Malgré la température incertaine, c'est avec le sourire aux lèvres que petits et grands ont franchi la ligne d'arrivée après leur épreuve d'1 km, 2.5 km, 5 km, 10 km ou 15 km. Plusieurs entreprises et organisations de la région étaient également sur place avec un kiosque pour animer les participants. Les enfants pouvaient également profiter d'un jeu gonflable, d'une activité de mini-putt et d'un service de maquillage.

Marc Gagnon, champion olympique de patinage de vitesse et porte-parole de l'événement depuis quatre ans, était présent à l'événement pour encourager les participants et a lui-même pris part à l'épreuve du 10 km.

Nouveauté cette année : la traditionnelle envolée de papillons de la Maison Adhémar-Dion s'est joint à la Course et marche À votre rythme. Les participants s'étant procurés un papillon ont laissé leur papillon s'envoler pour rendre hommage aux combattants contre le cancer, de même qu'à leurs proches disparus.

Le comité organisateur tient à remercier ses partenaires : Uniprix (Groupe Bergeron Dupuis & Associés), Terrebonne Ford, Domicil, Chartwell, Janssen, Les dépanneurs Beau-Soir et PhysioExtra.

Grâce à la générosité des donateurs, des partenaires et des participants, cette 7e année nous a permis de franchir le cap des 300 000$ net amassés depuis la première année de l'événement. C'est donc 340 000$ qui ont été remis au département d'oncologie de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur.

La mission de la Fondation est de recueillir des dons pour l'achat d'équipements médicaux et pour la réalisation de projets rassembleurs qui permettent d'améliorer l'offre de service et l'état de santé des résidents desservis par l'Hôpital Pierre-Le Gardeur et les constituantes du réseau de la santé situées dans le Sud de Lanaudière. La Fondation oeuvre de façon complémentaire au financement public.