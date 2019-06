910 000$ pour l'autisme

Au cours de l'événement - l'un de ses principaux dans le cadre de sa campagne de collecte de fonds nationale de 2019 - l'entreprise a remis un chèque aux représentants d'Autism Speaks Canada et s'est exprimée sur la réussite globale de ses efforts de collecte de fonds cette année.

Grâce au soutien de ses clients, de ses membres d'équipe et de ses partenaires à travers le pays, Toys"R"Us Canada a réussi à recueillir plus de 910 000$ entre le 1er mars et le 18 juin dernier, surpassant son objectif initial de 775 000$.

« Nous sommes très fiers de la communauté Toys"R"Us pour son soutien continu aux enfants présentant un trouble du spectre autistique, ainsi qu'à leurs familles, a partagé Melanie Teed-Murch, présidente de Toys"R"Us Canada. C'est à travers nos efforts de collecte de fonds que nous sommes capables d'aider Autism Speaks Canada à fournir des services de soutien aux familles ainsi que des activités divertissantes comme la natation, le théâtre et le sport pour les enfants. Cette année a été formidable et nous avons hâte de nous surpasser davantage l'année prochaine. »

Tenu à Gomley, en Ontario, le tournoi de golf caritatif a accueilli plus de 250 membres d'équipe et partenaires commerciaux de Toys"R"Us, ainsi que des membres d'Autism Speaks Canada.

La composante principale de la campagne de collecte de fonds annuelle de Toys"R"Us Canada au bénéfice d'Autism Speaks Canada est une initiative en magasin, où les clients sont invités à faire un don à l'organisme caritatif et ainsi contribuer directement aux bourses communautaires qui financent les services de soutien aux familles. Le détaillant est aussi le commanditaire principal des marches annuelles organisées par Autism Speaks Canada dans les villes partout à travers le pays.

Depuis sa première campagne de collecte de fonds en 2010 Toys"R"Us Canada a recueilli plus de huit millions de dollars au bénéfice d'Autism Speaks Canada. Les efforts de l'organisme caritatif sont tous axés sur l'amélioration des ressources et services, ainsi que sur l'augmentation de la compréhension, de l'acceptation et de l'inclusion des enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme, ainsi que leurs familles.

« Toys"R"Us Canada continue de démontrer son soutien inébranlable à la communauté autistique à travers le pays, a exprimé Jill Farber, directrice exécutive d'Autism Speaks Canada. Ensemble, nous améliorons les vies aujourd'hui, et accélérons l'inclusion pour demain. Si quelqu'un n'a pas participé à la campagne et souhaitait le faire, nous leur rappelons qu'il n'est pas trop tard, puisque nos marches continuent de se dérouler à travers le pays jusqu'à l'automne. Ensemble, nous pouvons faire la différence. »

Autism Speaks Canada est dévouée à promouvoir des solutions, pour l'entièreté du spectre et tout au long de la vie, qui répondent aux besoins des personnes autistes et de leur famille en appuyant et en collaborant avec nos partenaires communautaires; en améliorant les ressources et services; en approfondissant la compréhension, l'acceptation et l'inclusion des personnes dans le spectre de l'autisme et en favorisant l'avancement de la recherche dans les causes et le développement d'une intervention plus efficace face aux troubles du spectre autistique et des conditions reliées.

Depuis 1984, Toys"R"Us Canada est un détaillant de choix spécialisé dans les jouets et les articles pour bébé au Canada. À travers ses 82 magasins au pays et ses sites Web Toysrus.ca et Babiesrus.ca, la compagnie propose aux Canadiens des marques nationales, des produits exclusifs, un programme de fidélité innovateur et un partenariat unique. S'étant engagée à redonner à la communauté, l'entreprise concentre ses efforts caritatifs dans le soutien des enfants et des familles, que ce soit en améliorant les ressources et les services, en stimulant le développement par le jeu ou en encourageant des enfants gravement malades. Toys"R"Us Canada est une filiale de Fairfax Financial Holdings Limited.