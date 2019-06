295 000$ pour les enfants

Le 30 mai dernier, les membres de la Fondation Benny&Co ont tenu la 7 e a Classique de golf Benny&Co. au club de golf Le Mirage de Terrebonne. Pour l'occasion, 144 joueurs de golf ont participé au tournoi et plus de 300 invités assistaient au souper.

Le conseil d'administration a remis, au terme de cette soirée, la somme totale de 295 000$ à la Fondation Benny&Co pour l'ensemble des activités de financement organisées au cours de l'année.

Soulignons la soirée gastronomique d'automne, qui rassemble chaque année plus de 250 personnes, la journée Goûtez&Donnez du 10 avril dernier qui a permis d'amasser la somme de 44 332$ dans les 52 succursales du Québec ainsi que la Classique de Golf de la Fondation Benny&Co du 30 mai dernier.

Les fonds amassés dans le cadre de ces événements permettront de contribuer au mieux-être et à l'épanouissement d'enfants et de familles aux prises avec des besoins particuliers, et de leur offrir des opportunités de vivre des expériences enrichissantes.

La Fondation Benny&Co tient à signifier toute sa reconnaissance à tous les convives, donateurs, partenaires, membre du conseil d'administration et bénévoles qui ont contribué à la réussite de cet événement. C'est grâce à leur appui, leur générosité et leur engagement à contribuer au mieux-être et à l'épanouissement d'enfants et de familles aux prises avec des besoins particuliers que la Fondation peut leur offrir des opportunités de vivre des expériences positives et enrichissantes.

Étaient notamment présents les membres du conseil d'administration de la Fondation : Yves Benny, Marc-Antoine Benny, Nicolas Filiatrault., Diane Denis, Vanessa Pinho-Giguère, Yanick Benny, Josée Benny, Maryse Benny, Guylaine Dubeau et Vincent Samuel Cabana.