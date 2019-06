50 000$ pour le cancer du cerveau

Le 9 juin dernier, la Marche des tumeurs cérébrales a attiré à Montréal plus de 350 participants et près de 50 000$ furent amassés.

Ces fonds permettront à la fondation de continuer à offrir des services de soutien, d'information et d'éducation aux 55 000 patients du Canada et à leurs proches, ainsi que de financer la recherche. 22 marches ont eu lieu ce printemps partout au pays et plus de 1,5 million de dollars ont été amassés à ce jour.

« Les patients et leurs familles sont au coeur de la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales et nous voulons qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Ensembles, nous désirons sensibiliser la population à cette maladie dévastatrice et laisser savoir à notre communauté que nous sommes ici pour aider, » dit Susan Marshall, présidente et directrice générale.

Cette année, Mélanie Ross, maman et proche aidante du petit Félix, atteint de tumeur cérébrale, ainsi que toute sa famille étaient présents à la Marche des tumeurs cérébrales de Montréal. Le fils de Mélanie n'avait que 3 ans au moment du diagnostic l'été dernier.

« Prendre part à cette marche est très significatif pour notre famille. Être touché par la maladie a solidifié notre famille au quotidien, mais apprivoiser le diagnostic ne serait pas pareil sans les services de soutien offerts par la Fondation tel que le programme pédiatrique GOcervo. Cette grande famille nous aide à nous sentir entourés et compris alors que nous sommes confrontés à cette difficile épreuve que la vie a mise sur notre chemin. »

« Nous nous sommes inscrits sans hésiter à la marche du 9 juin prochain, malgré les centaines de kilomètres de route à parcourir avec nos trois enfants », explique Mélanie. « Nous avons vu cet événement comme une belle occasion de sensibiliser nos proches à la maladie et de solliciter des dons pour la recherche. Nous prenons également part à cet événement pour dire merci à tous ceux qui travaillent fort pour rendre notre quotidien plus agréable face au diagnostic et pour soutenir notre fils. »

Les patients, survivants, familles et amis se joignent au mouvement pour mettre fin aux tumeurs cérébrales en amassant des fonds dans le cadre de nos Marches des tumeurs cérébrales. Depuis plus de deux décennies, les Marches des tumeurs cérébrales sont des événements communautaires qui permettent de réunir des milliers de Canadiens touchés par une tumeur cérébrale.

La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales est le seul organisme de bienfaisance national offrant de l'information et du soutien aux patients atteints de tumeurs cérébrales malignes, non malignes ou métastatiques. Depuis 1982, l'organisme finance des projets de recherche novateurs partout en Amérique du Nord et a consacré plus de 7,2 millions de dollars à la recherche d'un remède et à l'amélioration des traitements pour les patients atteints de tumeurs cérébrales.

La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales est financée uniquement par les dons d'individus, d'entreprises, d'organismes, de groupes d'employés et d'événements spéciaux.