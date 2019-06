2,1 millions pour une vie saine

Saputo a annoncé le 11 juin dernier le renouvellement de son partenariat de longue date avec Le Grand défi Pierre Lavoie, un organisme à but non lucratif qui représente un des plus grands mouvements en santé au Québec.

Afin de soutenir ce changement de société qui vise à adopter un mode de vie sain, la contribution monétaire de Saputo, qui s'élève à plus de 2,1 millions de dollars sur une période de quatre ans, servira à financer deux principaux événements : La Course, une course à relais pour les jeunes sur une distance de 270 km ainsi que le 1000 km, la course à vélo à relais qui aura lieu du 13 au 16 juin 2019.

Sandy Vassiadis, vice-présidente, Communications et responsabilité corporative, affirme que « Saputo est ravi de renouveler ce partenariat de longue durée. Nous avons pris l'engagement de promouvoir de saines habitudes de vie auprès de nos employés et de nos communautés et le GDPL nous aide à respecter cet engagement. Nos employés adhèrent aux principes de vie active et il s'agit là d'une formidable occasion qui leur permet d'améliorer leur vie et par conséquent celle de leur communauté ».

Pierre Lavoie, fondateur du Grand défi Pierre Lavoie, affirme que « Saputo est avec nous depuis le début. Leur soutien constant nous a permis de nous concentrer sur notre mission qui consiste à faire bouger les gens. Rien qu'en 2018, plus de 527 000 participants ont pris part à nos défis et je suis enchanté de poursuivre notre aventure vers un Québec plus sain avec Saputo et leurs employés à nos côtés ».

Saputo s'engage à investir chaque année 1% de ses bénéfices avant impôts dans des programmes et des organismes communautaires qui font la promotion d'un mode de vie sain auprès des gens de tout âge.

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, un principal fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, le plus important transformateur laitier en Australie et le deuxième plus important en Argentine. Aux États-Unis, la Société est l'un des trois plus grands fabricants de fromage et l'un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et l'un des plus importants fabricants de tartinades laitières.