290 000$ pour l'Accueil Bonneau

Le 23 mai dernier, devant plus de 500 convives du milieu des affaires montréalais et ambassadeurs de l'Accueil Bonneau réunis la salle de Bal du Marché Bonsecours, les membres de Fondation Accueil Bonneau et le comité organisateur ont dévoilé les résultats de la traditionnelle Soirée Homard & vin blanc au profit de l'Accueil Bonneau.

Cette 16e collecte de fonds a permis de recueillir somme de 289 011$ pour la lutte contre l'itinérance. Cette année encore, les organisateurs ont pu compter sur la généreuse participation du comédien Marcel Leboeuf qui a assuré son rôle de maître de cérémonie et d'animateur de l'encan.

« Grâce à la grande générosité de nos fidèles donateurs, partenaires et collaborateurs, l'Accueil Bonneau poursuit sa mission et assure la réalisation de ses projets de réinsertion sociale. Car l'Accueil Bonneau c'est bien plus qu'une soupe populaire. C'est aussi un centre de jour, un espace santé, un vestiaire, un atelier d'art et de musique, des résidences, bref un centre multiservices entièrement dédié aux plus démunis de notre société. Merci à tous pour votre appui envers la cause et la mission de l'Accueil Bonneau. Ensemble, nous pouvons faire une différence, et ce soir, encore une fois, nous le démontrons », a dit Me Nicolas Plourde, président du conseil d'administration de l'Accueil Bonneau.

Depuis sa création en 2003, l'événement a permis de recueillir plus de 3 millions$ au profit de l'Accueil Bonneau. La fondation tient à remercier le comité organisateur et les bénévoles pour leur engagement indéfectible envers l'Accueil Bonneau. La 17e Soirée homard & vin blanc se tiendra le 27 mai 2020.

Fondé à Montréal en 1877, l'Accueil Bonneau offre une vaste gamme de services visant à faciliter la stabilité résidentielle et la réinsertion sociale de personnes en situation ou à risque d'itinérance. Outre un groupe de bénévoles qui dispensent aux sans-abri des services de première nécessité tels les repas, l'hébergement et des vêtements, pour réaliser sa mission, l'Accueil compte aussi sur une équipe d'intervenants spécialisés qui assurent l'accompagnement psychosocial et de fiducie de ces personnes. Pour sa part, la Fondation Accueil Bonneau a pour mission d'assurer financièrement le maintien et le développement des services de l'oeuvre de l'Accueil Bonneau.