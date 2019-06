230 000$ pour la persévérance scolaire

Les deux événements, qui se sont tenus sous la coprésidence d'honneur du Mouvement Desjardins et de la Fondation de Claire et Jean-Pierre Léger, ont réuni plus de 1000 invités ayant à coeur la réussite et la persévérance scolaires des jeunes des Îles de la Madeleine.

C'est avec une grande fierté que la Fondation Madeli-Aide pour l'éducation annonce qu'un montant total de 230 000$ a été amassé dans le cadre des soupers 2019 de l'événement.

La Fondation a profité de l'occasion pour célébrer le succès de sa troisième campagne majeure de financement « Ensemble, pour la réussite de chaque jeune » et remercier les membres du cabinet et les donateurs de sa campagne. Coprésidée par Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, et Jean-Pierre Léger, vice-président du conseil d'administration de la Fondation de Claire et Jean-Pierre Léger, la campagne a permis d'amasser à ce jour deux millions$ auprès de la communauté des affaires québécoise.

« C'est avec une grande fébrilité et beaucoup de fierté que nous constatons la mobilisation du milieu des affaires pour la réussite scolaire de notre jeunesse », a expliqué Line Cormier, présidente du conseil d'administration de la Fondation Madeli-Aide pour l'éducation. « Nous souhaitons maintenant mobiliser le plus grand nombre de personnes pour assurer la pérennité de la Fondation, de notre programme de bourses ainsi que de notre programme de soutien à la réussite et à la persévérance scolaires. »

Grâce à sa troisième campagne majeure de financement, la Fondation Madeli-Aide pour l'éducation souhaite soutenir davantage les jeunes madelinots en bonifiant son programme de bourses d'études et en augmentant son appui au Groupe persévérance scolaire qui oeuvre dans les écoles des Îles.

« Les défis rencontrés par les jeunes madelinots qui décident de quitter les Îles pour poursuivre leurs études sont nombreux. La Fondation Madeli-Aide pour l'éducation, grâce à la générosité de ces nombreux donateurs, fait une réelle différence dans la réussite scolaire de nombreux jeunes aux Îles de la Madeleine », s'est exprimé Maxime Aucoin, membre du cabinet de campagne et Premier vice-président Stratégies d'investissement et Innovation, à la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Étaient également présents Claudia Delaney, directrice des communications, CTMA, Roxanne Hutton, ancienne boursière, Brigitte Aucoin, directrice générale de la Commission scolaires des Îles, Marie-Huguette Cormier, Mouvement Desjardins, membre du cabinet de campagne, et Steeve Leblanc, capitaine du Vacancier.

La Fondation Madeli‐Aide pour l'éducation, administrée par des Madelinots d'origine qui habitent les régions de Montréal et de Québec, s'est donné comme mission de promouvoir les études et de soutenir la réussite et la persévérance scolaires. Elle recueille des fonds, notamment lors des soupers au homard à Québec et à Montréal sur le CTMA Vacancier, qu'elle distribue sous forme de bourses à des étudiants madelinots qui doivent poursuivre leurs études à l'extérieur des Îles. Elle accorde aussi un soutien financier au Groupe persévérance scolaire (GPS) pour la réalisation de projets visant à accroître la réussite et diminuer le décrochage dans les écoles de l'archipel québécois. Depuis sa création en 1998, la Fondation a distribué plus de 1600 bourses d'études pour un montant de plus de deux millions$ et versé au GPS un montant de plus de 950 000$ pour soutenir ses activités dans les écoles des Îles.