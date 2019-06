Diplômée honorée

En franchissant ce cap digne de mention pour Polytechnique, la jeune diplômée ajoute son nom à la liste de femmes ingénieures, dont la doyenne a été Gabrielle Bodis, laquelle a reçu le titre d'ingénieure il y a 60 ans.

Ambitieuse et déterminée, Eva Terriault caresse le rêve de devenir astronaute. Au cours de ses études, elle a dirigé le comité Élikos, formé d'étudiants concepteurs de drones autonomes, qui a décroché la première place à l'International Aerial Robotics Competition.

Au cours des mêmes cérémonies et sur recommandation de Polytechnique Montréal, l'Université de Montréal a décerné un doctorat honoris causa à Rubén Caballero, ingénieur québécois et membre fondateur de l'équipe du iPhone, et à Hélène Desmarais, femme d'affaires à la carrière prolifique.

Diplômé en génie électrique (Po 91) de Polytechnique Montréal, M. Caballero détient également une maîtrise en sciences de l'Université d'État du Nouveau-Mexique obtenue en 1996. Sa carrière, débutée dans les Forces armées canadiennes à titre d'ingénieur en aérospatiale, l'a amené à déployer ses talents jusqu'à tout récemment chez le géant Apple.

Rubén Caballero est un gestionnaire passionné qui a haussé de plusieurs crans la miniaturisation de la technologie sans fil des iPhone, iPad, iPod, Mac et autres appareils phares de l'entreprise californienne. Depuis qu'il a quitté Apple, M. Caballero se consacre à des projets dont il garde la nature confidentielle pour le moment et qui piquent assurément la curiosité du pôle industriel de la Silicon Valley.

Diplômée en finance de HEC Montréal, Mme Desmarais est une figure bien connue du monde des affaires canadien. Entrepreneure déterminée aux nombreuses réalisations, elle vise constamment l'excellence et ses objectifs de réussite sont toujours des plus ambitieux. Elle est invitée à siéger au conseil d'administration de plusieurs entreprises et associations où elle a le loisir de mettre à contribution ses talents de dirigeante et de partager son expérience d'administratrice.

Parmi ses réalisations les plus récentes, Hélène Desmarais a joué un rôle clé dans la mise sur pied de Scale AI, la supergrappe canadienne pour l'intelligence artificielle, et de son laboratoire principal Ivado Labs. À titre de présidente et chef de la direction d'Ivado Labs et de coprésidente de Scale AI, Mme Desmarais pilote les activités de ces deux entités avec leur équipe de direction respective.

En 2018-19, Polytechnique a remis 1604 diplômes dont 938 baccalauréats en ingénierie, 17 baccalauréats ès sciences, 35 diplômes d'études supérieures spécialisées, 291 maîtrises en sciences appliquées et 215 maîtrises en ingénierie, et conféré le titre de Ph. D. à 108 finissants. Ceci porte à 50 762 le nombre de diplômés de Polytechnique depuis sa création en 1873.

