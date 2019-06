25 000$ pour l'Hôpital chinois

Kheng Ly, président et chef de la direction du Groupe Brivia, une entreprise montréalaise en pleine croissance spécialisée dans le développement et l'investissement immobilier, a annoncé le 14 juin, dans le cadre des festivités du Grand Prix de Montréal dans la rue Crescent, un don de 25 000$ à la Fondation de l'Hôpital chinois de Montréal.

« Pour moi et toute l'équipe du Groupe Brivia, redonner à la communauté est un privilège, a déclaré Kheng Ly. En tant que société de développement immobilier et d'investissement, nous souhaitons jouer un rôle actif dans notre ville, et ce, conformément à nos valeurs : le respect, la passion, la collaboration et l'engagement communautaire. »

Ce don permettra à la Fondation de l'Hôpital chinois de Montréal de poursuivre sa mission et de soutenir des projets spéciaux au bénéfice de l'Hôpital chinois de Montréal et de ses bénéficiaires. Rappelons que l'Hôpital chinois de Montréal a pour mission de prodiguer des soins médicaux et des services d'hébergement à tous les adultes et à toutes les personnes âgées, particulièrement aux personnes d'origine chinoise ou Sud-Est asiatique qui souffrent d'une incapacité permanente ou qui ont perdu, en partie ou en totalité, leur autonomie fonctionnelle.

Étaient également présents Raymond Tsim, secrétaire du conseil de direction de l'hôpital chinois de Montréal ainsi qu'Angela Khoo, vice-présidente du conseil d'administration de l'hôpital chinois de Montréal.

Créée en 1972, la Fondation a pour mandat de recevoir, d'investir et de distribuer, au bénéfice de l'Hôpital chinois de Montréal et de ses bénéficiaires, des fonds qu'elle recueille par le biais de dons ou de collectes de fonds.

Fondé à Montréal en 2000, le Groupe Brivia est un développeur et investisseur immobilier qui compte à son actif un nombre grandissant de projets dans la région. Sa filiale Brivia Management est une firme intégrée de services professionnels en gestion du développement.