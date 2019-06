Bourses de voyage et d'études

L'entreprise familiale, toujours en pleine croissance, se positionne comme un employeur de choix pour les étudiants et offre des avantages séduisants pour recruter et assurer un bas taux de roulement.

« Dès 2014, Benny&Co a poussé sa réflexion stratégique à un niveau supérieur pour offrir des outils adaptés en matière de recrutement aux franchisés. Nous les rencontrons six fois par année pour être à l'écoute de leurs besoins. Près de 91% de tous nos employés dans le réseau se disent en accord avec notre promesse d'offrir un environnement stimulant et propice à leur épanouissement. La pénurie de main-d'oeuvre ne freine pas notre croissance », précise Jean Benny, président, Benny&Co.

Outre son programme de bourses, Benny&Co met à la disposition de ses franchisés et de ses employés un centre de formation qui tient compte des nouvelles tendances en matière de leadership et de ressources humaines. De plus, un programme d'assurances pour les employés à temps partiel, plus avantageux que le programme de la RAMQ, sera offert au cours des prochaines semaines.

« La dynamique familiale de l'entreprise est certainement l'un de ses meilleurs atouts. On ressent un véritable intérêt pour la progression des employés au sein de l'entreprise. Ils ont vu mon potentiel et c'est très motivant ! En six mois, je suis passé de caissier à temps partiel à assistant-gérant », s'exclame Gabriel Parent, gagnant de la 1re bourse de voyage et assistant-gérant du Benny&Co, à Saint-Charles-Borromée.

« L'entreprise doit se vendre, c'est notre nouvelle réalité. Les ressources humaines, le marketing et les communications travaillent ensemble. Nous offrons des bourses d'études collégiales, universitaires et professionnelles pour soutenir nos employés à temps partiel qui représentent 61 % de nos employés. Cette année, nous avons mis en place une campagne de publicité pour annoncer notre nouvelle bourse de voyage et recruter avant la période estivale », souligne Yves Benny, vice-président Relations publiques, Benny&Co.

Le recrutement chez Benny&Co est particulièrement difficile dans la ville de Québec, en Montérégie et en banlieue sur l'île de Montréal. Pour assurer sa croissance, l'entreprise explore aussi les possibilités de recruter à l'international et d'engager des retraités.

« Depuis 2012, nous ouvrons en moyenne six à huit restaurants par année et chaque nouveau restaurant nécessite l'embauche de 30 personnes. La situation n'est pas rose, mais la clé est d'adopter une attitude d'ouverture pour s'adapter à la nouvelle génération et à la main-d'oeuvre disponible », ajoute Linda Charest, vice-présidente Opérations, Benny&Co.

Maître Rôtisseur depuis 1960, l'entreprise familiale québécoise Benny&Co se spécialise et excelle dans la cuisson du poulet rôti toujours selon leur technique exclusive de cuisson lente de trois heures, mise au point par le fondateur Gilles Benny. Forte de son réseau de 55 succursales au Québec et en Ontario, l'entreprise de 3e génération emploie plus de 1700 employés et vend plus de deux millions de poulets par année.

Étaient notamment présents Steve Latulippe, chef d'équipe, Benny&Co de Saint-Luc, Tomy Schererr, aide-cuisinier, Benny&Co d'Anjou, Gabriel Daviau, aide-cuisinier et chef d'équipe, Benny&Co (plusieurs succursales), Kevin Grimard, aide-cuisinier, Benny&Co de Blainville (Michèle-Bohec), Camille Vézina, caissière, Benny&Co de Repentigny (Louis-Philippe Picard), Maria Vela, chef caissière, Benny&Co de Saint-Constant, Marilou Longpré, chef caissière, Benny&Co de Sherbrooke, Marie-Pier Roussel, chef caissière, Benny&Co de Beauport, Camille Bonin, caissière, Benny&Co de Varennes, et Marilou Boursier, responsable des cuisines, Benny&Co de Vaudreuil.