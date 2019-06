166 000$ pour Charles-LeMoyne

Au cours de la soirée, Manon Seery, directrice générale de la Caisse Desjardins Charles-LeMoyne et présidente d'honneur de l'événement, a tenu à remercier les invités pour leur implication: « Ce soir, ce sont aux projets essentiels de la campagne majeure de la Fondation que nous contribuons. Essentiels, parce qu'ils vont permettre à la population de la Montérégie d'avoir accès aux meilleurs soins, à proximité de leur lieu de résidence. »

La Soirée dégustation homard de la Fondation s'est déroulée au Club de golf de La Vallée du Richelieu, où les invités ont pu savourer un menu gastronomique décliné sous le thème du homard. En plus du repas qui leur a été servi, les convives ont eu la chance d'assister à une prestation musicale exclusive de Michel Louvain.

Porte-parole bénévole de la Fondation, Michel Louvain a été témoin des soins qui sont donnés aux patients de l'Hôpital Charles-Le Moyne. S'impliquer auprès de la Fondation est pour lui une façon de donner à son tour et d'exprimer sa reconnaissance, mais aussi de prêter sa voix à cette cause qui lui tient à coeur. « Quand on est porte-parole, on devient le visage d'une communauté qui se mobilise autour d'une cause. Je parle souvent de cette communauté qui s'implique pour l'Hôpital Charles-Le Moyne, pour mon Hôpital. Et ce soir, je la vois cette communauté, je vois les gens que je représente sur la place publique et ça me fait chaud au coeur! » a dit M. Louvain.

Étaient également présents Nathalie Rho - Directrice de comptes, Ricardo Média, Dany Paradis - Vice-présidente, Service Conseils, Pratique Oracle-Alithya, Yanick Brissette - Associé, KPMG, Marc-André Hinse - Directeur Principal, CIBC, Nathalie Boudreau - Directrice générale, Fondation Hôpital Charles-LeMoyne, Richard Deschamps - Président-directeur général, CISSS de la Montérégie-Centre, Benoit Lemieux - Président, Gestion immobilière BCL et président, Fondation Hôpital Charles-LeMoyne, et Lise Pouliot - Présidente directrice-générale adjointe, CISSS de la Montérégie-Centre.