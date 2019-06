40 000$ pour Enfant Soleil

Afin d'atteindre ces objectifs, pour la troisième année consécutive, HGrégoire a mis à profit ses réseaux sociaux qui rejoignent plus de 500 000 personnes, principalement au Québec.

« Depuis nos débuts, nous avons toujours voulu rester fortement impliqués dans la société, explique Harry Kasparian, vice-président chez HGrégoire. Les enfants représentent l'avenir et nous voulons à tout prix contribuer à ce qu'ils soient en bonne santé. Il s'agit d'une cause qui nous tient fermement à coeur. Nous invitons nos abonnés à participer à cette importante collecte de fonds mais aussi à se renseigner sur le travail d'Opération Enfant Soleil auprès des enfants d'ici. »

Dans le cadre de cette initiative philanthropique, le groupe automobile a remis 0,25$ à Opération Enfant Soleil pour chaque commentaire publié par un internaute à la suite de la publicité vidéo mettant en vedette la petite Madyson Letovsky. Une semaine seulement après sa publication, le 21 mai la vidéo avait viétésionnée 500 000 fois et a suscité plus de 30 000 commentaires.

Il était également possible de participer en se procurant des billets pour le tirage de la Maison Enfant Soleil d'une valeur de plus de 500 000$ prévu le 18 juillet 2019 ainsi que pour le tirage du Passeport de rêve permettant au gagnant de voyager à son gré pour les trois prochaines années.

Au cours de ces 15 dernières années de partenariat avec la fondation Opération Enfant Soleil, HGrégoire, qui figure maintenant parmi les Entreprises Enfant Soleil Platine, a versé un total de presque 75 000$ en dons aux enfants du Québec dans le besoin. Certains des employés HGrégoire sont même des Parents Soleil, c'est-à-dire des donateurs mensuels qui viennent en aide aux familles touchées par la maladie. Cette année, l'entreprise s'est donnée pour objectif d'amasser un total de 40 000$ par le biais de cette campagne de collecte de fonds et fait donc appel au soutien des membres de son personnel et du public. Le montant total amassé a été dévoilé lors du Téléthon Opération Enfant Soleil diffusé le 2 juin prochain.

« L'apport extraordinaire des partenaires et la générosité des donateurs nous permettent de poursuivre notre mission et de contribuer à l'amélioration des soins pédiatriques au Québec, affirme David Archambault, directeur principal d'Opération Enfant Soleil. Grâce à vous, l'avenir est porteur d'espoir pour les enfants et leur famille. Merci! »

En plus de cette campagne numérique, HGrégoire s'est engagée à amasser des fonds pour Opération Enfant Soleil en versant une partie des profits récoltés à différentes initiatives, soit la course des employés, la célébration de Noël du personnel, la vente de billets du tirage de la Maison Enfant Soleil et du Passeport de rêve.

Fondée en 1988, Opération Enfant Soleil est un organisme à but non lucratif qui amasse des fonds pour soutenir le développement d'une pédiatrie de qualité et contribuer à la réalisation de projets pour tous les enfants du Québec. Les sommes recueillies par Opération Enfant Soleil sont remises en partie aux quatre grands centres pédiatriques du Québec : le Centre mère-enfant Soleil du CHU de Québec-Université Laval, le CHU Sainte-Justine de Montréal, l'Hôpital de Montréal pour enfants du CUSM et le CIUSSS de l'Estrie-CHU de Sherbrooke. Des sommes sont également versées chaque année à des centres hospitaliers régionaux et à des organismes. Opération Enfant Soleil, c'est une grande chaîne de solidarité formée de plus de 1000 partenaires et de milliers de bénévoles provenant de toutes les régions du Québec (entreprises, particuliers, milieux scolaires, clubs sociaux, garderies, etc.).

Fondée en 1993, l'entreprise québécoise HGrégoire, dont le siège social est situé à Saint-Eustache, emploie plus de 1000 personnes au Canada et aux États-Unis. HGrégoire propose le plus grand inventaire de véhicules d'occasion au Canada, ce qui en fait le chef de file des ventes dans ce secteur. Lauréate du Prix du Choix du Consommateur pour la 14e année consécutive, l'entreprise familiale compte maintenant 21 mégacentres de véhicules neufs et d'occasion au Québec et cinq en Floride.