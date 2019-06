152 000$ pour les déjeuners

Grâce à la générosité des commanditaires et des centaines de participants à l'événement, le Club des petits déjeuners a réussi à amasser 151 700$, qui permettront de continuer à nourrir le potentiel des enfants.

La journée débutait avec une nouvelle activité : une conférence-causerie, animée par Benoit Gagnon, au cours de laquelle Pierre Riel, vice-président principal et directeur général pour l'Est du Canada chez Costco Canada, a répondu aux questions de jeunes professionnels à propos des liens entre affaires et philanthropie.

Nouveauté cette année, un parcours à vélo a été organisé grâce à l'appui de Jean Samson et l'équipe du Défi 911. Ce groupe de policiers, dans un événement organisé par Ian Paquette et Nicolas Fradette, collecte aussi des fonds au profit du Club depuis 10 ans. Ils ont d'ailleurs été honorés pour leur contribution à la cause durant de la soirée.

Le Club tient à remercier les personnalités connues qui, depuis plusieurs années, affichent leur soutien à la cause : Roch Voisine, Andrée Waters, Ima et Gabrielle Destroismaisons.

Le Club remercie également ses partenaires financiers principaux, sans lesquels une telle activité ne pourrait avoir lieu : Fortier Auto, Local 144, ACQ, Costco, Sysco, Subaru Laval, Fondation Air Canada et ADP.

« Je suis extrêmement heureux et fier de voir autant de gens qui se rassemblent et se mobilisent pour s'assurer que les enfants puissent se développer à leur plein potentiel. Notre Rendez-vous annuel de la Classique a rallié de jeunes professionnels qui appuyaient le Club pour la première fois en assistant à la conférence matinale au cours de laquelle Pierre Riel a partagé son expérience avec une nouvelle génération. Et encore cette année, nous avons pu compter sur l'appui de partenaires de longue date, comme Claude Lacas, qui est à la tête de cet événement depuis 23 ans », a dit Daniel Germain, président fondateur du Club des petits déjeuners.

« Je viens de me joindre à cette équipe et déjà, je peux témoigner de toute sa passion et l'énergie qu'elle investit dans cet événement. Je ne peux que remercier nos partenaires et ambassadeurs qui croient comme nous que nous devons tous contribuer à l'avenir des jeunes », a dit Tommy Kulczyk, directeur général du Club des petits déjeuners.

« Cela fait maintenant 23 ans que j'ai le privilège de contribuer à cet événement. Mon histoire avec le Club en est une de coeur et de fierté. Cette année encore, je suis honoré de faire partie d'un réseau de gens dévoués et de voir l'histoire du Club s'écrire sous mes yeux », a dit Claude Lacas, président du Groupe Conseil C. Lacas.

« Je tiens sincèrement à dire merci à tous les gens qui soutiennent le Club, que ce soit lors d'événements comme le golf ou de toute autre manière. J'ai eu la chance avec mes frères et soeurs de profiter de ce que le Club offre, et ça nous a tellement apporté! On pouvait manger à la maison, mais l'esprit de partage et d'abondance du Club nous a permis d'avoir un beau moment entre nous et avec nos amis tous les matins pour bien démarrer la journée. Merci encore au Club et à tous ceux qui le supportent », a dit Gabrielle Destroismaisons, chanteuse et ambassadrice du Club.

Étaient également présents Michel Salotti, président de Fortier Auto, Denis Vallières, de la Fondation Norman Fortier, Judith Barry, cofondatrice du Club des petits déjeuners, et Marie-Claude Bienvenue, vice-présidente marketing et communications du Club des petits déjeuners.

Le Club des petits déjeuners s'engage depuis 1994 à nourrir le potentiel des enfants en veillant à ce que le plus grand nombre possible ait accès à un petit déjeuner nutritif servi dans un environnement favorisant leur estime de soi avant le début des classes. Bien plus qu'un programme de déjeuner, l'approche du Club repose sur l'engagement, la valorisation et le développement des capacités. Celui-ci s'associe aux communautés et aux organismes régionaux pour développer une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Désormais présent sur l'ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 220 000 enfants canadiens dans 1643 établissements scolaires au pays.