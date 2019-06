800 000$ pour l'Institut de cardiologie

Ce don sera dédié à la construction de l'ultime phase du Centre ÉPIC de l'Institut de Cardiologie de Montréal, actuellement l'un des plus grands centres de prévention en cardiologie et de réadaptation des maladies cardiovasculaires en Amérique du Nord. Par cette contribution, la Canada Vie confirme son soutien actif dans le domaine de la santé et du bien-être, et s'impose comme un leader sur ces sujets auprès de la communauté.

Le don de la Canada Vie permettra la création, au Centre ÉPIC, d'une nouvelle unité de recherche unique en son genre au Canada. Cette unité regroupera les chercheurs et les étudiants s'intéressant aux facteurs pouvant moduler les changements cognitifs observés fréquemment chez les personnes plus âgées. Le Dr Louis Bherer, neuropsychologue, chercheur reconnu à travers le monde pour ses travaux de recherche, et directeur scientifique adjoint à la direction de la prévention à l'Institut de Cardiologie de Montréal, dirigera l'unité de recherche aux côtés des Drs Mathieu Gayda et Daniel Gagnon.

Dans le cadre de l'expansion et de la modernisation du Centre ÉPIC, un gymnase de recherche et des laboratoires seront quant à eux dédiés à l'étude de la prévention des troubles cognitifs et de la démence. Ceux-ci seront opérationnels d'ici l'automne 2019.

« La construction de cette nouvelle unité de recherche fera rayonner l'Institut de Cardiologie de Montréal et l'expertise de chez nous. Notre fondation est fière de pouvoir appuyer ce projet et réaffirmer le leadership de l'Institut dans le domaine de la prévention en santé cardiovasculaire. Nous sommes extrêmement reconnaissants de pouvoir compter sur la Canada Vie qui fait une réelle différence dans notre communauté », affirme Lino A. Saputo, Jr., président du conseil d'administration de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.

« Notre association avec l'Institut de Cardiologie de Montréal et le Centre ÉPIC est toute naturelle. La Canada Vie est fière de contribuer à la santé physique, mentale et financière des Québécois et des Canadiens depuis des décennies. Nous sommes particulièrement enthousiastes de soutenir la création d'une unité de recherche novatrice qui aura une incidence positive dans la vie des gens d'ici; ils sont au coeur de nos actions au quotidien », ajoute Monique Maynard, présidente, Affaires du Québec, Canada Vie.

« Nous sommes privilégiés que la Canada Vie croie en notre projet. Avec l'aménagement du gymnase de recherche, notre équipe poursuivra des travaux de recherche novateurs ayant le potentiel de changer la vie de milliers de personnes en favorisant la prévention du déclin cérébral associé aux maladies cardiovasculaires ou à la démence », mentionne le Dr Louis Bherer.

Était également présente Mélanie La Couture, PDG de l'Institut.

Après avoir démontré l'existence d'un lien entre l'activité physique et la santé cognitive, le Dr Bherer s'intéressera aux changements cognitifs associés aux maladies cardiovasculaires, notamment aux facteurs pouvant moduler les pertes cognitives chez les personnes âgées. Un important volet de ses travaux concernera l'effet de l'entraînement cognitif et physique en laboratoire sur les mécanismes de contrôle de l'attention, ainsi que sur la vitalité cognitive des personnes âgées. L'équipe de chercheurs du Centre ÉPIC, composée de cardiologues, de kinésiologues et d'un physiologiste de l'exercice, poursuivra également son travail du côté de la démence, de la cardio-oncologie, de la dépression, et des populations à risque.

Les résultats du programme de recherche en prévention ont le potentiel d'améliorer la qualité de vie et de sauver la vie de milliers de patients. Grâce à la prévention primaire, les patients de l'Institut de Cardiologie de Montréal et du Centre ÉPIC peuvent prévenir les maladies cardiovasculaires. Grâce à la prévention secondaire, les patients peuvent éviter la récidive d'événements cardiovasculaires, améliorer leur quotidien et réduire la prise de médicaments.

La Great-West, la London Life et la Canada Vie sont des spécialistes en assurance, en gestion du patrimoine et en avantages sociaux qui se consacrent à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Sous la nouvelle marque Canada Vie, ils répondent aux besoins de sécurité financière de plus de 13 millions de personnes d'un bout à l'autre du pays et offrent une vaste gamme de produits et de services aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise.

À titre d'entreprise généreuse appuyant les principes de présence sociale et les normes d'investissement communautaire établis par Imagine Canada, Canada Vie verse un minimum de un pour cent de ses bénéfices avant impôts en soutien aux collectivités où vivent et travaillent nos clients et nos employés. En 2018, Canada Vie a remis 13,3 millions de dollars à des organismes à but non lucratif, de bienfaisance et communautaires.

Fondé en 1954 par le Dr Paul David, l'Institut de Cardiologie de Montréal vise constamment les plus hauts standards d'excellence dans le domaine cardiovasculaire par son leadership en recherche clinique et fondamentale, en soins ultraspécialisés, en formation des professionnels et en prévention. L'Institut de Cardiologie de Montréal figure parmi les trois meilleurs centres de cardiologie au monde. Il s'est doté de la première Direction de la prévention au Canada, d'un centre de génétique cardiovasculaire, et du premier programme d'enseignement par simulation dédié à la cardiologie au Canada. L'Institut est affilié à l'Université de Montréal et compte plus de 2000 employés, dont 245 médecins membres du CMDP et plus de 85 chercheurs. On y pratique plus de 2200 interventions chirurgicales chaque année.

Le Centre ÉPIC de l'Institut de Cardiologie de Montréal est le plus grand centre de prévention cardiovasculaire au Canada avec plus de 5 500 membres inscrits. Le Centre compte un peu plus de 80 employés et fait partie de la Direction de la prévention de l'Institut de Cardiologie de Montréal. Il vise à la fois une clientèle de personnes en santé qui désirent le rester (prévention primaire) et des patients qui ont eu un accident cardiaque (réadaptation et prévention secondaire). Le personnel compte des omnipraticiens, des cardiologues, un interniste, des urgentologues, un physiologiste, des professeurs invités, des infirmières des nutritionnistes, des kinésiologues et des sauveteurs.

Établie en 1977, la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal recueille et administre des fonds pour soutenir la réalisation des projets novateurs et prioritaires de l'Institut, et lutter contre les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité au monde. Ses événements philanthropiques et les contributions de ses donateurs ont permis à ce chef de file en santé cardiovasculaire de devenir le plus important centre de recherche en cardiologie au pays. Depuis sa création, la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal a recueilli plus de 283 millions de dollars en dons. Ses 27 514 donateurs ont permis de faire des découvertes importantes et de soutenir les spécialistes, professionnels et chercheurs de l'Institut afin d'offrir des soins à la fine pointe de la technologie à des dizaines de milliers de patients du Québec.