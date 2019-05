232 000$ pour Le Gardeur

L'événement, organisé par la Fondation Santé Sud de Lanaudière au profit des services de cardiologie de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur, a connu un grand succès encore une fois cette année. Pour l'occasion, 180 golfeurs ont foulé les verts du Club de golf Le Mirage et 50 cyclistes ont pris la route pour un défi de 60 ou 90 kilomètres dans le but d'amasser des fonds. Le comité organisateur et les partenaires ont dévoilé un montant net amassé de 232 000$.

Selon le Dr. Xavier Coll, chef des services de cardiologie de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur, « On estime en effet que près de 25 % des consultations en spécialité à l'urgence relèvent du service de cardiologie. Les soins offerts se doivent donc d'être à la fine pointe de la technologie afin que nous traitions adéquatement ces patients. » Les sommes amassées serviront notamment à faire l'acquisition de sondes échographiques pour effectuer des échographies transoesophagiennes en cardiologie.

Le Tournoi de golf Bilan Santé a lieu annuellement depuis la création de la Fondation. Depuis ses débuts il y a 29 ans, l'événement-phare de la Fondation a permis d'amasser plus de trois millions de dollars pour améliorer les services de santé offerts aux résidents du Sud de Lanaudière. En 2020, ce sera l'occasion de souligner la 30e année de l'événement, en plus de célébrer les 30 ans d'existence de la Fondation.

La mission de la Fondation est de recueillir des dons pour l'achat d'équipements médicaux et pour la réalisation de projets rassembleurs qui permettent d'améliorer l'offre de service et l'état de santé des résidents desservis par l'Hôpital Pierre-Le Gardeur et les constituantes du réseau de la santé situées dans le Sud de Lanaudière. La Fondation oeuvre de façon complémentaire au financement public.