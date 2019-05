Chercheurs et philanthropes honorés

Le Gala Étincelles était l'occasion de remettre des prix à Joanne Liu (médecine 1996), Gisèle Beaulieu (médecine dentaire 1970), Michel Saucier (Pharmacie 1964) et Stéphanie Harvey (aménagement 2009) pour leur engagement auprès de la société et de leur alma mater.

Mme Liu a remis l'Ordre du mérite. Pédiatre urgentiste au centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, et depuis 2013 Présidente internationale de Médecins sans frontières, Dre Joanne Liu est en première ligne pour défendre la cause des droits humains partout sur la planète, des zones de guerre à la tribune des Nations-Unies. L'Ordre du mérite est une distinction remise depuis 1967 aux diplômés contribuant significativement à l'avancement de la société et au rayonnement de leur alma mater.

Le Prix de la relève a été remis à Mme Harvey. Militant pour la diversité dans le milieu des sports électroniques et engagée dans la lutte contre la cyberintimidation, Stéphanie Harvey, joueuse professionnelle de jeux vidéo internationalement reconnue. Le Prix de la relève a été créé cette année par l'Université de Montréal pour mettre en lumière un diplômé de moins de 35 ans qui s'est particulièrement illustré dans son milieu et qui fait rayonner son alma mater.

Le Prix Jean-Coutu- Diplômé philanthrope a été remis à Gisèle Beaulieu et Michel Saucier, qui sont parmi les plus grands donateurs de l'Université de Montréal. Soutenant notamment les activités d es facultés de pharmacie, médecine dentaire et musique, ils font aujourd'hui partie des bâtisseurs du Campus MIL, qui ouvrira ses portes à la rentrée prochaine grâce à leur don de 3 millions pour le Complexe des sciences. Le Prix Jean Coutu-diplômé philanthrope a été créé cette année pour honorer les diplômés donateurs particulièrement engagés dans le développement de leur alma mater.

Était également présent le recteur de l'Université, Guy Breton.