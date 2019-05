35 000$ pour la santé mentale

Plus d'une centaine d'oeuvres d'Impatients, d'artistes professionnels et des dons de collectionneurs ont été mis à l'encan et ont permis d'amasser la somme de 35 000$.

« Je tiens à remercier le comité d'honneur et son coprésident Leon Tourian, psychiatre et directeur du programme post-gradué, Psychiatrie Université McGill, Chantal Lamarre, porte-parole de l'événement pour une 3e année consécutive et Massimo Guerrera, artiste parrain. Je souligne ici le travail des animateurs et des animatrices des ateliers, Les Impatients et l'équipe permanente. Enfin, un grand merci aux donateurs et aux amoureux des arts visuels et de la cause », a dit le directeur général Frédéric Palardy.

L'institut universitaire en santé mentale Douglas du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS) soutient depuis plusieurs années les activités des Impatients au Centre Wellington.

« Notre collaboration avec les organismes communautaires est essentielle à l'atteinte de nos objectifs de mieux servir les personnes qui utilisent nos services en santé mentale. L'intégration sociale est au coeur de nos programmes et c'est pourquoi nous travaillons sans relâche à combattre la stigmatisation et la discrimination à l'endroit des personnes qui présentent un problème en santé mentale », a affirmé Alexandre Saint-Germain, directeur intérimaire des programmes de santé mentale et dépendances du CIUSSS.

L'organisme s'estime choyé de présenter les oeuvres de plus de 80 artistes professionnels tels que Erik Beck, Marie-Fauve Bélanger, Manuel Bisson, Louis-Philippe Côté, Clémence DesRochers, Jean-Sébastien Denis, Paul Dofny, Denis Dulude, Sébastien Gaudette, Massimo Guerrera, Jean-Paul Jérôme, Denis Juneau, Holly King, Emmanuel Laflamme, Anik Pelloquin et Jean-Paul Riopelle.

Les Impatients ont pour mission de venir en aide aux personnes ayant des problèmes de santé mentale par le biais de l'expression artistique. Ils offrent des ateliers de création et favorisent les échanges avec la communauté par la diffusion des réalisations de leurs participants-es.

Les autres partenaires de l'événement étaient : le Centre wellington, Chez Robin, le Café Frézus, l'arrondissement de Verdun, MFBB, le Bao Bab, Gotrick, Sweet Lee's