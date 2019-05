151 000$ pour les refuges

Cette grande campagne de financement qui se tenait dans les 67 magasins Mondou du Québec, et en ligne, se déroulait du 28 mars au 8 mai. Au total, plus de 281 000$ ont ainsi pu être remis aux refuges pour animaux au cours des deux dernières années, grâce à la générosité des clients de Mondou.

Les sommes amassées cette année seront redistribuées à plusieurs refuges répartis partout au Québec, notamment dans la région du Grand Montréal, des Laurentides, de Lanaudière, de la Montérégie, de l'Estrie, de l'Outaouais, de la Mauricie, de Québec, de la Beauce et du Saguenay-Lac-St-Jean.

Afin d'aider le plus grand nombre d'animaux possible, Mondou s'est engagée à soutenir une vingtaine refuges de petite taille en plus de financer une douzaine de projets d'envergure dans de grands refuges partenaires. Les dons recueillis serviront notamment à la rénovation des refuges, à la stérilisation des animaux pour les gens à faibles revenus, à l'achat d'équipement et de nourriture, aux frais médicaux ainsi qu'à l'organisation d'événements de micropuçage et d'adoption.

« Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont participé généreusement à cette initiative qui vise à venir en aide aux refuges du Québec qui manquent cruellement de ressources et de financement. Ayant à coeur le bien-être animal depuis plus de 80 ans, Mondou se fait un devoir de soutenir les refuges de différentes façons, et ce, tout au long de l'année. En plus de la campagne annuelle Mondou Mondon, nous remettons chaque année un million de dollars en dons de nourriture à plus de 25 refuges, soit 12 000 kg par mois. Mondou a également inauguré, il y a quelques semaines, sa toute première zone d'adoption, à sa succursale de Saint-Jérôme. Ce nouveau concept s'inscrit dans la mission de Mondou d'encourager l'adoption responsable et de donner une seconde chance aux chats voués à l'euthanasie, dans un contexte de surpopulation des refuges », commente Rocco Matteo, directeur général chez Mondou.

Étaient également présentes Cintia Hudon, directrice marketing, Marie-Ève Pelletier, développement des affaires, et Anny Martin, chargée de projets aux opérations de Mondou.

Pour cette 2e campagne Mondou Mondon au profit des refuges, le public était invité à faire des dons à la caisse, en magasin, ou encore en ligne. Avec un don de 5$ et plus, les clients recevaient une sangle à cellulaire aux couleurs de Mondou.

Fondée en 1938 par l'entrepreneur montréalais Joseph-Émilien Mondou, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 67, et ce, grâce à l'engagement de ses employés qui sont aujourd'hui plus de 700 à travers le Québec.