500 000$ pour la cuisine

Ce nouvel engagement de trois ans de plus de 500 000$ servira principalement à financer le programme Les Brigades Culinaires, axé sur l'enseignement dans les écoles secondaires de techniques culinaires de base et de l'importance d'adopter de saines habitudes de vie. Le programme Les Brigades Culinaires étant actuellement offert dans 145 écoles à travers le Canada, la contribution de Saputo vise à aider La Tablée des Chefs à atteindre plus de 200 écoles à l'échelle du pays d'ici 2020.

« L'offre de produits nutritifs de grande qualité fait partie de nos activités quotidiennes, et nous plaçons au coeur de nos valeurs la promotion d'un mode de vie sain. Le mandat de La Tablée des Chefs, qui consiste à promouvoir l'adoption de bonnes habitudes alimentaires et d'aptitudes culinaires, cadre bien avec notre objectif d'améliorer le bien-être des collectivités où nous exerçons nos activités », affirme Sandy Vassiadis, vice-présidente, Communications et responsabilité corporative au sein de Saputo.

L'engagement communautaire est important pour Saputo. À cet égard, la Société s'engage à investir chaque année 1% de ses bénéfices avant impôts dans des programmes et des organismes communautaires qui font la promotion d'un mode de vie sain auprès des gens de tout âge.

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, le plus important fabricant de fromage et le plus grand transformateur de lait nature et de crème au Canada, le plus important transformateur laitier en Australie et le deuxième plus important en Argentine. Aux États-Unis, la Société est l'un des trois plus grands fabricants de fromage et l'un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et l'un des plus importants fabricants de tartinades laitières.

Saputo inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ».