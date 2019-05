Un rêve exaucé

À l'annonce de cette maladie grave, Kirill et ses parents étaient sous le choc et l'avenir leur apparaissaient soudainement incertain. Huit ans plus tard, Kirill est maintenant en rémission et il a la tête pleine de projets. Il célèbre d'ailleurs sa rémission du cancer et la fin de ses traitements en réalisant son plus grand rêve grâce à la Fondation Rêves d'enfants.

Lorsqu'on lui a annoncé qu'il pourrait réaliser son souhait le plus cher, le premier choix de Kirill était de partir en voyage en compagnie des membres de sa famille. Après de longues discussions avec ses parents, Kirill a finalement préféré utiliser cette chance unique pour concrétiser une expérience hors du commun, moins accessible qu'un voyage. Son choix final s'est donc arrêté sur sa carrière de rêve : devenir agent de bord pour une grande compagnie aérienne.

Du plus loin qu'il se souvienne, Kirill a toujours souhaité être un agent de bord parce qu'il aime se retrouver avec des gens et qu'il ne craint pas de se retrouver dans des espaces restreints. « Les agents de bord ont toujours l'air professionnels et sympathiques, même s'ils sont très occupés par leur travail dans l'avion, raconte Kirill dans une lettre adressée à Rêves d'enfants. À mon tour, je veux faire sourire les passagers et je veux qu'ils passent un bon moment, tout en se sentant en sécurité. » Il ajoute dans sa lettre qu'il aimerait « réaliser son rêve de devenir un membre d'équipage de cabine et expérimenter le style de vie d'un agent de bord ».

À la réception de la demande de Kirill, la Fondation Rêves d'enfants a immédiatement contacté son partenaire national de longue date, Air Transat, pour demander son appui. « Nous sommes très touchés par le rêve de Kirill et avons évidemment voulu faire partie de l'aventure. Nous sommes heureux de pouvoir faire de son rêve une réalité. Nos équipes dévouées ont tout mis en oeuvre pour créer une expérience unique pour Kirill et sa famille », commente Jean-François Lemay, président-directeur général, Air Transat.

Le 5 mai dernier, le jeune garçon s'est rendu à Montréal pour entamer un entraînement d'agent de bord dans les installations d'Air Transat. Il aura entre autres l'occasion de s'entraîner sur plusieurs modèles d'avions différents, dans lequel il pourra acquérir des compétences pratiques pour le service en vol et apprendre à réagir en situation d'urgence.

La formation de Kirill se termine le 10 mai dans le cadre d'une cérémonie durant laquelle il recevra un diplôme d'agent de bord, un uniforme ainsi qu'une épinglette spéciale d'Air Transat. Pour couronner le tout, Kirill se joindra à l'équipage d'Air Transat pour effectuer le service durant le vol qui le ramènera à Vancouver, réalisant ainsi son rêve de devenir un véritable agent de bord sous le regard de ses parents.

Au nom de Kirill et sa famille, la Fondation souhaite remercier Air Transat de permettre à ce jeune homme de goûter à la magie du rêve.

À la fin de chaque vol, Air Transat amasse la monnaie des passagers pour le programme Petite monnaie, grands coeurs afin d'appuyer Rêves d'enfants. Ce programme et d'autres initiatives locales ont permis à Air Transat de donner près de six millions de dollars à la fondation depuis 2004. Également, Air Transat organise l'événement annuel Envol avec le père Noël, une expérience au départ de Montréal, Toronto et Vancouver qui permet à des centaines d'enfants canadiens atteints de maladies graves ainsi qu'à leurs familles de vivre une expérience à destination du Pôle Nord pour rencontrer le père Noël.

La Fondation Rêves d'enfants est un organisme permettant aux enfants canadiens de 3 à 17 ans atteints d'une maladie qui menace la vie de réaliser leur plus grand rêve. Depuis plus de 34 ans, Rêves d'enfants a travaillé sans relâche pour permettre à plus de 25 000 enfants de réaliser leur rêve le plus cher avec leur famille, ce qui représente trois rêves par jour. Au Québec seulement, plus de 8000 enfants de toutes les régions ont réalisé leur rêve grâce à Rêves d'enfants et la liste s'allonge de 300 rêves par année.

Air Transat est un transporteur vacances qui offre une soixantaine de liaisons internationales dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe, ainsi que des vols intérieurs et de correspondance au Canada. Chaque année, l'entreprise transporte quelque cinq millions de passagers. Établie à Montréal, elle emploie 3000 personnes. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances qui propose des forfaits, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes. Transat a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable.