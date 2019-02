57,5 millions pour Centraide

L'apport des entreprises et des organismes communautaires dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale a été souligné le 18 février dernier par Centraide du Grand Montréal lors d'un événement de reconnaissance qui avait lieu au Centre des sciences de Montréal.

Près de 350 représentants du milieu des affaires et du milieu communautaire ont assisté à cette soirée, au cours de laquelle 13 prix Solidaires et trois Coup de coeur ont été remis à des employés, des dirigeants du milieu des affaires et des syndicats, ainsi qu'à des intervenants et des bénévoles du milieu communautaire. Ces prix visaient à souligner leur engagement pour le mieux-être de la collectivité.

Centraide du Grand Montréal, qui vient en aide à une personne sur sept en difficulté à Montréal, à Laval et sur la Rive-Sud, a également dévoilé avoir récolté 57,5 millions$ en 2018 grâce à la générosité des donateurs individuels et corporatifs.

« Il est essentiel de reconnaître la contribution des gens de notre réseau qui oeuvrent au bénéfice de ceux et celles qui vivent des difficultés. Plus concrètement, c'est la vie de milliers de personnes qu'ils contribuent à améliorer, avec un impact réel et surtout, durable », a souligné Lili-Anna Pereša, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal.

Les prix Solidaires et Coup de coeur ont été décernés aux lauréats désignés par deux jurys composés de personnes représentatives de la communauté.

Les lauréats du milieu communautaire sont : la Relance jeunes et familles, Solidaires Empowerment; conseil communautaire Notre-Dame-de-Grâce, Solidaires Mobilisation; comité de parents du 18ième Gala des nouveau-nés du quartier Saint-Michel, Solidaires Engagement citoyen; Jean Panet-Raymond, chargé de concertation, Participation Citoyenne et dossier Évaluation du plan de quartier, Vivre Saint-Michel en santé, Solidaires Leadership; Tania Charron, directrice générale, Action jeunesse de l'Ouest-de-l'Île (AJOI), Solidaires Relève.

Les lauréats du milieu des affaires sont : TC Transcontinental, Solidaires Engagement d'entreprise, 1000 employés et plus; Énergie Valero, Solidaires Engagement d'entreprise, 999 employés et moins; Groupe Banque TD, Solidaires Mobilisation, 1 000 employés et plus; RGA Compagnie de réassurance-vie du Canada, Solidaires Mobilisation, 999 employés et ​moins; Solotech, Solidaires Relève; Hydro-Québec, Solidaires Innovation; Unifor Section Locale 522, CAE , Solidaires Leadership syndical; Hélène Silicani et Jacques Thibault, Métro, Solidaires Engagement citoyen.

De prix spéciaux « Coup de coeur » du jury ont été remis à BMO Groupe financier (catégorie Engagement d'entreprise, 1 000 employés et plus), à la Division Immobilier et Construction du cabinet de la campagne Centraide (catégorie Innovation) et à Solange Goulet de chez BCF (catégorie Engagement citoyen).

Le Prix Michèle Thibodeau-DeGuire soulignant l'apport exceptionnel d'un grand bénévole au rayonnement de Centraide du Grand Montréal a été octroyé à L. Jacques Ménard, président émérite, BMO Groupe financier, Québec. M. Ménard a soutenu Centraide à l'intérieur de son entreprise et dans la communauté d'affaires de Montréal. Il a également accordé au fil des années une grande importance à son engagement social et à sa philanthropie.

Étaient également présents Jacques Thibault, directeur, planographie et exécution détail, Métro; Hélène Silicani, directrice Services Financiers, Métro; Jérôme Pelletier, directeur, Information financière, Énergie Valero; Nathalie Bernier, présidente du conseil d'administration de Centraide du Grand Montréal et première vice-présidente, Planification stratégique et d'affaires et chef de la direction financière, Investissements PSP; François Langevin, vice-président associé, Innovation, Groupe Banque TD; Arleen Labelle, directrice, contrôle financier et documentation, RGA Compagnie de réassurance-vie du Canada; Victor Silvestrin-Racine, directeur de la Campagne Centraide des employés et retraités, Hydro-Québec; Mariejosée Landry, adjointe de Katya Laviolette, chef de la direction des ressources humaines, TC Transcontinental; et Angelo Grasso, secrétaire financier Unifor section locale 522 et co-directeur de la campagne Centraide CAE.

Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, Montréal et la Rive-Sud. Près de 57 000 bénévoles sont impliqués au sein des quelque 350 organismes qu'il soutient et plus de 22 000 bénévoles se consacrent à l'organisation de sa campagne annuelle. Au Québec, Centraide est présent dans 18 régions et reçoit l'appui d'entreprises, d'institutions privées, publiques et parapubliques et de grandes organisations syndicales. Les fonds recueillis sont investis localement pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale.