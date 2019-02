61 000$ pour le coeur

Le 7 février dernier avait lieu la soirée Robe Rouge, Montréal, de Coeur + AVC. La 4 e année de l'événement, sous la présidence d'honneur de M e Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction de la Chambre de la sécurité financière, a permis d'amasser la somme de plus de 61 000$.

Étaient notamment présents des célébrités comme Julie du Page, Donna Saker et les olympiennes Joannie Rochette, Jennifer Abel et Roseline Filion. Plus de 200 participants ont profité d'un cocktail dînatoire au Théâtre Paradoxe. Les personnalités connues ont défilé, en compagnie de personnes vivant avec une maladie du coeur ou ayant subi un AVC, dans de magnifiques tenues de designers québécois, dont Armuto Design, Loue 1 Robe, Luc Fontaine et Raky.D, sous l'oeil de Jean Airoldi.

Julie du Page, personnellement touchée par une maladie du coeur, a coanimé la soirée en compagnie de Jean Airoldi. Elle portait une tenue créée par un ami d'enfance, Guillaume Poupart. Donna Saker, animatrice à The Beat 92.5, portait une robe de la boutique Artizan. Joannie Rochette, patineuse olympique, portait une robe rouge confectionnée par Di Carlo Couture. Elle remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Vancouver, quelques jours après la mort de sa mère des suites d'une crise cardiaque. Jennifer Abel, plongeuse olympique, portait une tenue du designer Oscar Mendoza. Roseline Filion, plongeuse olympique et animatrice télé, a revêtu le rouge grâce à Iris Setlawke.

Les maladies du coeur et l'AVC sont responsables de six fois plus de morts chez les femmes que le cancer du sein. Il s'agit d'ailleurs des principales causes de mort précoce au pays. Malgré tout, la plupart des femmes l'ignorent et associent plutôt ces maladies aux hommes, alors que leur risque est plus élevé. La soirée Robe Rouge, Montréal, était donc une occasion de sensibiliser les femmes à ces fléaux et à les inciter à prendre soin de leur santé, en apportant graduellement des changements à leur mode de vie.

Coeur + AVC mène la lutte contre les maladies du coeur et l'AVC. Elle vise à prévenir les maladies et favoriser le rétablissement grâce à la recherche, la promotion de la santé et des politiques publiques.