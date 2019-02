125 000$ pour la culture

La Fondation evenko a fait le 6 février dernier le bilan de ses activités et initiatives auprès des jeunes en 2018. L'année dernière seulement, plus de 125 000 $ ont été remis à divers organismes culturels.

Depuis ses débuts en 2015, la fondation a investi plus de 1,4 million de dollars à la communauté.

« Les projets de la Fondation evenko témoignent de l'engagement de notre organisation dans la communauté, et confirment l'importance que nous accordons au soutien des artistes émergents québécois. Nous sommes heureux de pouvoir mettre notre expertise, nos ressources et la force de notre réseau à contribution dans le but d'encourager les jeunes à pratiquer les arts de la scène avec passion », dit Jacques Aubé, chef de l'exploitation d'evenko.

« Nous sommes fiers de tout ce que nous avons pu réaliser depuis la création de la Fondation evenko en mai 2015, et d'avoir investi plus de 1,4M$ dans la communauté. L'impact que nous avons auprès des jeunes se confirme année après année, et nous nous engageons à poursuivre notre mission avec la même intensité.», affirme Roman Oryschuk, président de la Fondation evenko.

Dans le cadre du programme « De concert avec nos écoles », la Fondation evenko a pu remettre, en partenariat avec Sirius XM Canada, des instruments de musique dans des milieux académiques, où les besoins étaient importants. Anne-Marie Withenshaw, la porte-parole du programme, s'est rendue dans plusieurs écoles pour aller à la rencontre des jeunes et parler du programme en compagnie d'invités de marque.

Ainsi, l'École des jeunes de la Faculté de musique de l'Université de Montréal, parrainée par le chef d'orchestre Jean-François Rivest, a reçu 22 000$ en instruments et équipements. Le programme Musique-Études de l'École secondaire Saint-Luc de Montréal, qui comprend 1800 étudiants originaires de 97 pays, s'est vu offrir 31 instruments à cordes pour démarrer une nouvelle classe. Pour l'occasion, l'école a été parrainée par Gabriella.

Pour sa part, Florence K s'est rendue à l'école primaire Le Plateau de Montréal, qui offre une formation musicale et générale de grande qualité. Elle a remis, au nom de la Fondation evenko, deux claviers portatifs, et un système de haute performance permettant à la professeure d'écouter un ou plusieurs pianos à la fois et de donner des conseils aux jeunes pianistes.

De plus, l'école primaire Langlois de Salaberry-de-Valleyfield a reçu la visite de La Bronze qui a remis des instruments diverses d'une valeur totale de 25 000$ pour leurs groupes d'harmonies. Un problème de moisissure au sous-sol de l'école avait ruiné l'inventaire d'instruments. L'école secondaire Daniel-Johnson de Pointe-aux-Trembles, qui est très active en arts de la scène, a quant à elle accueilli Marc-André Grondin. Au nom de la Fondation evenko, et en mémoire de son père, Denis Grondin, il leur a remis des fonds destinés à encourager la pratique de la musique chez les jeunes, qui a permis à la Fondation d'offrir une collection d'instruments d'une valeur de 25 000$ qui a remplacé de vieux instruments datant de 45 ans ! Finalement, l'École supérieure de ballet du Québec a été parrainée par Anik Bissonnette. Un don de 6 pianos a été fait, réparti dans 6 classes, pour accompagner les danseurs au cours de leur formation.

En 2018, la Fondation evenko aura remis une valeur approximative de 200 000$ en instruments de musique. La Fondation se réjouit d'avoir offert plus de 350 000$ en don d'instruments depuis 2015.

Présenté en mai dernier, le Show de la Fondation evenko a rassemblé les jeunes du Programme de la Fondation evenko au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Accompagnés des élèves, Marc Dupré, La Bronze, Travis Cormier, Ludovick Bourgeois et Margau se sont succédés sur la scène pour encourager les jeunes à pratiquer les arts de la scène. L'incomparable Marie Mai ainsi que Jeff Stinco et Chuck Comeau de Simple Plan ont également fait une apparition surprise, au plus grand plaisir des jeunes.

Le Programme de la Fondation evenko, maintenant implanté dans neuf écoles montréalaises avec l'ajout en septembre dernier de l'école La Voie, de Côte-des-Neiges, offre gratuitement depuis 2010 des cours de chant, de guitare et d'arts graphiques à plus de 200 jeunes montréalais. Il les encadre et leur offre des perspectives d'avenir améliorées, tout en les motivant à développer leur talent, leur créativité artistique, leur confiance et leur détermination.

En septembre dernier, à la suite du concours « Nos souhaits pour l'avenir », les boissons chaudes de Starbucks ont été servies avec un manchon mettant en valeur les créations inspirantes d'élèves du secondaire de la région de Montréal faisant partie du Programme de la Fondation evenko. Ce concours organisé par Starbucks, en partenariat avec la Société de développement social et la Fondation evenko, a permis aux jeunes participants de démontrer leur créativité de façon très concrète, et de rencontrer l'artiste muraliste montréalais Kevin Ledo, qui a agi comme membre du comité de sélection et comme mentor auprès des jeunes artistes.

Le 10 septembre, à l'occasion de la 13e remise de prix de la Fondation SPACQ (Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec), la Fondation evenko a eu l'honneur de remettre le Prix Eval-Manigat pour le talent émergent à Émile Bilodeau et Hubert Lenoir. Leur début de parcours exceptionnel et leur apport à la création musicale a été souligné par ce prix, qui encourage les artistes émergents à poursuivre leurs rêves et leur carrière.

En 2018, la Fondation evenko a pu remettre la somme importante de 125 000$ à diverses organisations qui gardent l'industrie bien vivante. Le RIASQ et Secondaire en spectacle, le Festival international de la chanson de Granby, la Maison Kekpart, l'École nationale de l'humour et les Rencontres Théâtre Ado ont ainsi reçu des dons qui leur permettront de poursuivre leurs activités et de faire rayonner la culture d'ici. La Fondation a aussi soutenu l'École nationale de l'humour qui grâce à ce don a pu récidiver avec sa formation intensive en humour d'une durée d'une semaine destinée aux jeunes de 12 à 17 ans qui s'est terminée par un spectacle présenté devant parents et amis dans la salle de spectacle de l'ÉNH.

Depuis sa création, la Fondation evenko a soutenu une quarantaine d'organismes.

En novembre dernier, la Fondation evenko accueillait Pierre Rodrigue, vice-président de Bell au Québec, et Éric Nadeau, vice-président, partenariats stratégiques de Ticketmaster Canada, dans son conseil d'administration. De pair avec les autres membres du conseil, messieurs Rodrigue et Nadeau contribueront à faire rayonner davantage la fondation, et aideront à remplir la mission de l'organisation qui vise à soutenir les artistes émergents au Québec et d'encourager les jeunes à pratiquer les arts de la scène.

Lancée en mai 2015, la Fondation evenko pour le talent émergent a pour mission d'appuyer les jeunes de 5 à 25 ans à pratiquer les arts de la scène afin de stimuler leur créativité, leur estime de soi, leur goût d'apprendre et de se perfectionner. La Fondation evenko a également pour but de soutenir les talents émergents à travers des programmes, des dons et des activités de financement s'adressant directement à des jeunes sur le territoire des spectacles d'evenko.