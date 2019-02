67 000$ pour les jeunes entrepreneurs

À l'occasion de la 3 e Soirée de l'entrepreneuriat de la Fondation du cégep Édouard-Montpetit, présentée par CGI le 30 janvier 2019, plus de 275 personnes sont venues découvrir le parcours de Gilles Labbé, président et chef de la direction de Héroux-Devtek.

Présidée par Lucien Bouchard, avocat et ex-premier ministre du Québec, la soirée qui a permis de recueillir 66 700$ rassemblait la communauté d'affaires de la région ainsi que des étudiants et des jeunes entrepreneurs de la relève. Grâce au montant amassé, la Fondation pourra soutenir le développement d'initiatives entrepreneuriales auprès des étudiants du Cégep.

Les invités ont pu écouter M. Labbé parler du développement de Héroux-Devtek, qui au fil des ans, est devenu le 3e fabricant mondial de trains d'atterrissage, valant plus de 700 millions avec ses 16 usines réparties à travers le monde. Interviewé par Jean-Philippe Décarie, chroniqueur économique à La Presse, il a témoigné des bons coups, mais aussi des périodes plus houleuses qu'il a dû traverser en près de 35 ans de carrière, pour faire de son entreprise un fleuron québécois de l'aérospatiale.

« En aérospatiale comme dans différents secteurs, le Québec regorge de talent et d'idées novatrices, et vous en êtes la preuve ce soir a partagé M. Labbé. Tout au long de mon parcours, j'ai eu la chance de compter sur des gens qui ont cru en moi et en mes projets. À mon tour, il me fait donc plaisir d'encourager jeunes et moins jeunes à poursuivre leurs rêves, à croire en leur vision et surtout à demeurer passionnés! »

En ouverture de la grande entrevue, plusieurs personnalités ont livré un hommage en vidéo pour souligner la carrière de M. Labbé, notamment Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, Sylvie Parent, mairesse de la Ville de Longueuil, et Michel Bergeron, ex-entraîneur de hockey de la LNH et ami de M. Labbé.

Marie-Krystine Longpré, directrice générale de la Fondation, a rappelé l'importance pour la relève d'être soutenue et motivée de la sorte, au contact de grands entrepreneurs : « Héroux-Devtek et son président ont toujours été de fidèles alliés de la Fondation. Je suis convaincue que le parcours inspirant de M. Labbé aura encouragé certains étudiants présents à poursuivre leurs ambitions entrepreneuriales. ». Elle a de plus souligné la collaboration des membres du comité d'honneur qui l'ont épaulée, ainsi que de nombreux commanditaires et donateurs.