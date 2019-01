100 000$ pour les artistes émergents

Le 9 janvier dernier, RBC et l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision ont annoncé le nom des neuf lauréats du nouveau projet PDV, qui assure un soutien en matière de financement et de réseautage à des musiciens et des cinéastes pour la production et la création de vidéoclips.

Un financement total maximum de 100 000 $ est disponible par phase du projet PDV. La majeure partie de ce financement sera octroyée aux productions sous forme de subventions individuelles évaluées entre 5 000$ et 15 000$.

Le projet PDV, établi en 2018, est le fruit d'un partenariat entre RBCxMusique et le prix Prism. Administré par l'Académie canadienne, le projet PDV a été créé pour permettre aux Canadiens de secteurs de création d'explorer leur talent pour la musique, de parfaire leurs aptitudes pour la réalisation de films et de faire avancer leur carrière.

En octobre 2018, les Canadiens qui s'identifient comme « artistes émergents » ont été invités à présenter leur musique et leurs projets de vidéo à un jury de professionnels oeuvrant dans l'industrie de la musique et des médias. Outre du mentorat et du financement, des subventions pour la production de vidéoclips seront octroyées aux artistes et aux réalisateurs lauréats de la première ronde du projet PDV.

« C'était fantastique de collaborer avec l'Académie et avec un jury formidablement compétent pour sélectionner les talentueux lauréats de la première ronde de subventions, a déclaré Matt McGlynn, vice-président, Marketing de la marque, RBC. La qualité des soumissions était remarquable, et nous avons très hâte de voir les concepts de vidéo devenir réalité. »

Voici les lauréats : Beatchild and the Slakadeliqs, artistes, et Dan Lemoyne, réalisateur (Toronto, Ontario); GOVI, artiste, et Jorden Lee, réalisateur (Ajax, Ontario); Jeremy Dutcher, artiste, et Chandler Levack, réalisateur (Toronto, Ontario); Jordan Klassen, artiste, et Farhad Ghaderi, réalisateur (Vancouver, Colombie-Britannique); Milk and Bone, artistes et Soleil Denault, réalisatrice (Montréal, Québec); Sean Leon, artiste et réalisateur (Scarborough, Ontario); Tim Baker, artiste, et Jordan Canning, réalisateur (St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador); et Wild Black, artiste (Saskatoon, SK), et Lulu Wei et Lindsay Geoldner, réalisatrices (Toronto, Ontario)

En plus des productions de ces lauréats, une partie des fonds de chaque ronde du projet PDV sera allouée à la production d'un vidéoclip mettant en vedette une pièce composé en tandem par un artiste et un réalisateur dont la collaboration a été fructueuse par le passé. Pour cette première ronde, il s'agit de Jessie Reyez, artiste, et Peter Huang, réalisateur.

« Nous sommes enchantés d'avoir reçu plus de 300 demandes, ce qui prouve un réel besoin de financement pour les vidéoclips, souligne Beth Janson, chef de la direction, Académie canadienne du cinéma et de la télévision. Le Canada possède un bassin de musiciens et de réalisateurs aux talents variés, et c'était évident dans les candidatures reçues. »

« Ce fut un honneur pour moi de faire partie du jury de la première ronde du projet PDV, qui prend la relève des anciens programmes de financement de vidéoclips tout en créant sa propre identité, a déclaré Winston Hacking, réalisateur de vidéoclips et membre du jury du projet PDV. Il apporte un soutien à la prochaine génération de réalisateurs de vidéoclips d'avant-garde dans l'industrie diversifiée de la musique canadienne. »

Les candidatures couvraient tous les genres musicaux. Les quatre catégories les plus représentées étaient la pop (22,2 %), le rock (12 %), le R&B (10,5 %) et le hip-hop (10,2 %). Sur le plan régional, c'est de l'Ontario que provenait le plus grand nombre de candidatures, suivi du Québec et de l'Ouest du Canada.

« La subvention octroyée au titre du projet PDV est ponctuelle et nécessaire, offrant un soutien à une collaboration créative entre musiciens et réalisateurs, indique Jordan Canning, réalisateur et bénéficiaire d'une subvention du projet PDV. Grâce au projet PDV, les musiciens et les réalisateurs pourront collaborer malgré la distance et la différence pour faire découvrir des voix, des idées et des partenariats nouveaux à des auditoires partout au pays. »

« Le vidéoclip est plus essentiel que jamais en tant qu'art, plateforme et outil de marketing, a souligné Tim Baker, un artiste collaborant avec Jordan Canning, bénéficiaire d'une subvention du projet PDV. Je suis ravi que le projet PDV vienne combler le besoin de soutien pour la création de vidéoclips au Canada et encore plus que nous ayons reçu une subvention pour notre vidéo, Dance. »

Le projet PDV s'inscrit dans le cadre du projet Artistes émergents RBC, qui contribue à épauler aujourd'hui les talents de demain et appuie des organismes qui offrent aux artistes canadiens les meilleures chances de faire avancer leur carrière.

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale qui compte 84 000 employés et16 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Selon la capitalisation boursière, elle est la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde.

L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision est la plus importante association professionnelle nationale sans but lucratif au Canada. Elle est vouée à la promotion, à la reconnaissance et à la célébration des talents canadiens dans les secteurs du cinéma, de la télévision et des médias numériques. Elle compte plus de 4500 membres. Elle offre des programmes de perfectionnement professionnel et des occasions de réseautage qui favorisent la croissance, l'inclusion et le mentorat au sein du secteur.