Des cadeaux pour les enfants défavorisés

Les enfants réunis dans le hall de l'Édifice Sun Life fréquentent des organismes parrainés par Centraide, tels que le Baobab familial, le Carrefour familial Hochelaga, Toujours ensemble et le PROMIS. Ils ont rencontré le père Noël et de reçu un cadeau choisi et emballé par les employés de la Financière Sun Life.

« Ce fut pour nous une grande joie de voir les yeux illuminés des enfants devant le père Noël et la montagne de cadeaux dans le hall de notre emblématique Édifice Sun Life ! Nous espérons que cette activité ait permis d'embellir un peu le temps des Fêtes de ces familles qui fréquentent ces organismes parrainés par Centraide. Voilà une façon mémorable de clore les festivités entourant les 100 ans de notre immeuble », a déclaré Robert Dumas, président et chef de la direction de la Financière Sun Life, Québec.

L'année 2018 a été riche en initiatives de toute sorte sous le signe du partage telles que la grande soirée du 100e de l'Édifice Sun Life, les contributions financières remises à divers groupes et organismes ainsi que les visites guidées durant lesquelles une centaine de personnes ont eu la chance de découvrir les beautés et les secrets d'un trésor du patrimoine de Montréal.

Le mieux-être des collectivités est un aspect important de l'engagement de la Financière Sun Life en matière de durabilité. Elle concentre son soutien philanthropique dans deux domaines : la santé, avec un accent particulier mis sur la sensibilisation, la prévention et la recherche liées au diabète grâce à la plateforme Action diabèeteMC, et les arts et la culture, par le biais du programme primé Fière de favoriser l'accès aux artsMD. De plus, au Québec, les initiatives en matière de dons et de commandites sont également axées sur l'économie familiale et l'éducation financière.

La Financière Sun Life est aussi partenaire d'équipes et d'associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir son engagement à promouvoir une vie saine et active. Ses employés et conseillers font chaque année plus de 29 000 heures de bénévolat.