50 000$ contre le suicide

Créé en 1986, le Centre de prévention suicide du KRTB a pour mission de répondre aux besoins de la population en détresse sur le territoire du KRTB.

L'aide d'iA Groupe financier permettra à l'organisme d'améliorer son programme Prévention Agro-Bien-être. L'équipe chargée de ce programme sillonnera les rangs du territoire à la rencontre des producteurs agricoles et de leur entourage pour les aider à surmonter un passage difficile dans leur vie.

L'organisme Canadian Mental Health Association - Swift Current Branch, en Saskatchewan, remporte la faveur du public et le grand don de 125 000$, tandis que l'organisme Pathstone Foundation de St. Catharines, en Ontario, arrive en troisième position et obtient ainsi un don de 50 000$. Les sept autres organismes finalistes reçoivent un don de 10 000 $ chacun.

« Je remercie tous les organismes participants pour la qualité des propositions soumises et les gens du public pour leur participation en si grand nombre. Nous avons une fois de plus été touchés par cette grande vague de solidarité qui s'est manifestée aux quatre coins du Canada tout au long du concours », commente Denis Ricard, président et chef de la direction d'iA Groupe financier.

Le concours avait pour objectif de donner un coup de pouce financier à un organisme canadien qui oeuvre auprès de personnes atteintes de problèmes de santé mentale. Les dizaines de propositions reçues ont toutes été soigneusement analysées par le jury, qui a sélectionné les dix organismes finalistes. Le grand public a pu se prononcer par la suite sur les propositions qu'il jugeait les plus inspirantes.

À l'insu des dix organismes, iA Groupe financier a aussi invité ses employés à se prononcer sur la proposition qu'ils jugeaient la plus inspirante et qui méritait donc de recevoir un don supplémentaire de 25 000$. C'est l'organisme Communautés solidaires de Québec qui a récolté la faveur des employés d'iA Groupe financier et qui devient le récipiendaire de ce don surprise.

Étaient présents à l'annonce Franco Leblond, directeur général, Agence Rivière-du-Loup - iA Groupe financier, ainsi que Patrice Fortin, vice-président régional - Est-du-Québec chez iA Groupe financier.

Fondé en 1892, iA Groupe financier offre des produits d'assurance vie et maladie, des fonds communs de placement et des fonds distincts, des régimes d'épargne et de retraite, des valeurs mobilières, de l'assurance auto et habitation, des prêts hypothécaires et des prêts autos ainsi que d'autres produits et services financiers destinés aux particuliers de même qu'aux entreprises et aux groupes. iA Groupe financier rassemble aujourd'hui plus de 6500 employés et plus de 25 000 représentants. Il compte parmi les quatre sociétés d'assurance de personnes les plus importantes au Canada.